В Польше расследуют уничтожение могилы советских воинов

Суд в польском городе Тшчанка заставил прокуратуру начать нормальное расследование дела об уничтожении братской могилы советских солдат в сентябре 2017 года. Тогда мавзолей сровняли с землей муниципальные бульдозеры, потому что у местных властей были свои планы на площадь в центре города.

Решение суда почти совпало со знаковой датой: 27 января в городе отпраздновали 75-летие "возвращения Тшчанки на Отчизну" - так здесь называют освобождение города советскими войсками. Формально это действительно было возвращением. Ведь Тшчанка когда-то была польской, потом с 1815 года она находилась в составе Пруссии, затем Германии и под конец Третьего рейха называлась Шонланке. Но этот обезличенный термин "возвращение" указывает на то, что город якобы вернулся в состав Польши сам, будто и не было здесь боев, в которых погибли 156 советских солдат. И венки в день 75-летия власти Тшчанки во главе с новым бурмистром Кшиштофом Яворским возложили к кресту, символизирующему это "возвращение", а не к мавзолею советских воинов на Почтовой площади, не случайно бывшей когда-то площадью Советской Армии. Да ведь теперь и некуда больше венки возлагать - мавзолей польские власти стерли с лица земли.

Напомним, что строительство мавзолея началось сразу после освобождения города. Работами руководил его первый комендант майор Борис Рубцов. На мавзолее было написано: "Советским воинам, павшим на Тшчанской земле". В центре сооружения с колоннами стоял обелиск, на котором значилось: "Здесь похоронены рядовые, сержанты и офицеры Красной Армии…" и далее фамилии. По документам, там были захоронены 56 красноармейцев. Правда, некоторые местные жители утверждали, что их останки еще в конце 50-х были перезахоронены на окрестные воинские кладбища, но никаких документальных подтверждений этому нет. Три года назад власти провели некую поверхностную экспертизу и объявили, что останки на территории мавзолея обнаружены не были. После этого на Почтовую площадь приехали бульдозеры и, проигнорировав протесты посольства России в Польше и польских общественных деятелей, расчистили место под будущий "Центр общественной интеграции".

Но нашлись поляки, которые не могли оставаться безучастными к уничтожению могилы освободителей их страны. Активисты общества KURSK, которое занимается волонтерской деятельностью на военных кладбищах в Польше и восстанавливает памятники советским воинам на территории страны, потребовали выяснения обстоятельств совершенного варварства и привлечения виновных к ответственности. Ранее руководитель общества Ежи Тыц написал на своей странице в одной из социальных сетей: "Мы занимаемся делом об уничтожении братской могилы советских солдат в Тшчанке уже более двух лет. С самого начала мы поняли механизм, которым руководствовались власти Тшчанки, и шаг за шагом готовились к противостоянию с теми, кто совершил это преступление. Наши действия возглавляет руководство содружества KURSK вместе с адвокатами и семьями солдат, похороненных на Почтовой площади. Самое большое разочарование - прокуроры, которым мы адресовали наши уведомления. Эти дамы и господа встали стеной за тех, кто совершил уничтожение могилы".

Будто и не было здесь боев, в которых погибли 156 советских солдат

По словам Тыца, судья районного суда в Тшчанке рассмотрел жалобу активистов на решение прокурора "не возбуждать расследования по факту совершения преступления должностными лицами и государственными чиновниками". "Судья отменил постановление прокурора и приказал провести тщательное расследование! Он указал прокуратуре, что не было предпринято никаких действий для выяснения обстоятельств дела, не было дано никакого ответа на тезисы, содержащиеся в нашем уведомлении, не допрошены лица, приславшие уведомление", - сообщил Тыц. Теперь появилась надежда на то, что справедливость будет восстановлена, а вместе с ней, возможно, и на месте захоронения советских солдат появится памятник.