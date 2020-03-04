На наших экранах - фильм одного из столпов румынской "новой волны" Корнелиу Порумбою "Свистуны" (оригинальное название - "Гомера", по имени островка на Канарах, где происходит часть действия).

В какой-то мере это фильм-сюрприз. От румынского кино привыкли ждать неспешно подробного погружения в быт и нравы постлагерной страны, а перед нами динамичный криминальный боевик, сделанный частично по канонам "нуар", частично - по стандартам "бондиады". С ее всегда экзотическими локациями, красотками в духе femme fatale, невозмутимым героем и непременно развитой музыкальной структурой: фильм начинается песенкой Игги Попа и включает контрапунк­том фрагменты из "Нормы", "Свадьбы Фигаро" и "Сказок Гофмана", уже не впервые в кино ассоциируя нежнейшие оперные мелодии с чем-то угрожающим и криминальным.

Офицер румынской полиции Кристи (Влад Иванов) оказывается замешанным в авантюру с мафией, переправляющей испанским коллегам изделия бухарестской матрасной фабрики, туго набитые банкнотами. Он меж трех огней: за ним следят его коллеги по полицейской части, ему грозят гангстеры, в сети которых он угодил, а за всеми сразу следит бдительное государство, набившее страну камерами наблюдения. Написавший сценарий Порумбою строит действие прихотливо, постоянно перебивая его флешбеками, перенося его из Бухареста на Гомеру и в Сингапур. К тому же фильм разбит на главы, названные по имени постепенно вводимых в действие персонажей. Здесь красотка Гилда, и именем и повадкой напоминающая неотразимую Риту Хэйворт, героиню знаменитого нуара Кинга Видора "Гилда" - одного из первоисточников стиля картины Порумбою (в этой роли Катринель Марлон). Здесь полицейская начальница Магда - женщина с мягким взглядом и стальной хваткой (Родика Лазар). Есть, наконец, владелец фабрики и главный посредник в авантюре по имени Жолт, на поиски и разоблачение которого брошены все силы полиции (Сабин Тамбреа). Есть все компоненты лихо закрученного, не всегда логичного, но интригующего сюжета.

От румынского кино привыкли ждать неспешности, а перед нами динамичный боевик

А главная приманка фильма и первотолчок для его создателя - загадочный древний "свистящий язык" первопоселенцев Гомеры, придуманный ими, чтобы скрывать свои сообщения от посторонних ушей: многотональный свист, извлекаемый при помощи языка и пальца, легко преодолевает шумы и расстояния, а главное - посторонние принимают его за любовную перекличку птиц. Этому языку предстоит обучиться герою фильма Кристи, и уроки этого языка - настолько самостоятельный аттракцион, что ими, без сомнения, заинтересуется младшее поколение ее будущих зрителей.

Как относиться к такому виражу, проделанному румынским кино в лице одного из ведущих его представителей? Оно доказало, что может снимать жанровые фильмы на мировом уровне, подобно тому, как это когда-то доказало не менее самобытное кино Китая. У фильма есть все шансы стать одним из прокатных хитов, а немного попсы никакому серьезному художнику не повредит. Порумбою завершает картину уже откровенным масскультом: светомузыкальным шоу в парке развлечений, где под музыку Штрауса, Чайковского и Оффенбаха в черном небе взрываются мириады огней, высвечивая лица наконец нашедших друг друга Гилды и Кристи. Не будет только поцелуя в диафрагму.

Прямая речь

Корнелиу Порумбою, режиссер фильма "Свистуны":

О боевиках. "Будучи ребенком, я смотрел много американских фильмов. Боевики с Брюсом Ли, фильмы Хичкока. Очень любил Чарли Чаплина, Бастера Китона".

О замысле "свистунов". "Я довольно давно решил снять фильм о человеке, который выучил язык свистунов, дабы спрятать деньги. А в итоге этот язык становится для него чем-то большим. Носился с идеей больше 10 лет. Не мог найти деньги. Думал, как свести все части сценария воедино. Отвлекался, сделал телепрограмму об этом языке. В 2009 году снял фильм "Полицейский, имя прилагательное". Узнал про деревню на острове Гомера, где говорят на языке свистунов. Потом отвлекся на фильм "Сокровище". Лишь к 2019 году все сошлось. Правда, язык свистунов сам я так и не выучил. Но теоретически я знаю, как это делается".

О коррупции. "В любой стране коррупция есть. Это, конечно, наложило свой отпечаток. Но мне интересны персонажи, их характеры. Когда люди вынуждены прятаться, это делает их только сильней. Так что коррупция - не главное, ради чего я снял этот фильм".

О саундтреке от игги попа до оперы. "Мне нужен был специфический мир. Отель, в котором спрятали деньги, называется "Опера", и уместна только эта музыка. В финале фильма шоу в Сингапуре, музыка синхронизирована со светом. Баркарола важна как прекрасная иллюстрация к человеку, который прячет деньги в мотеле. Знакомые и любимые мелодии и песни помогали раскрыть каждый образ".

О главном герое. "Главного героя сыграл Влад Иванов. Он хороший актер. Мы второй раз работаем вместе. Он потерял для роли 14 килограммов. Вообще, на кастинг у меня ушло больше года. В картине играют актеры из разных стран. Среди них и Влад, у которого русские корни".

Подготовила Сусанна Альперина