Новости

Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Самые низкие цены на смартфоны пришлись на февраль 13:51
В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 13:34
Рубрика: Власть

В России могут появиться арбитражи для спортсменов

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, позволяющую создавать специальные третейские суды для рассмотрения спортивных споров. В них смогут обращаться спортсмены, у которых, например, возник конфликт со своим клубом поводу контракта. Также в данных арбитражах могут рассматриваться споры, связанные с допингом.

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
ПБК "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Пашутиным на три года

"Подготовлен пакет законопроектов, открывающих путь к созданию в России специализированных спортивных арбитражей, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Действующее законодательство не позволяет рассматривать в третейских судах трудовые споры спортсменов. В результате в случае возникновения конфликтной ситуации между спортсменом и клубом, спортсмены, особенно имеющие иностранное гражданство, часто обращаются в международные третейские суды. Стоимость рассмотрения споров в иностранных третейских судах начинается от 10 тысячи евро, срок рассмотрения дела составляет не менее 8 месяцев".

При этом, как подчеркивает председатель правления АЮР, иностранные судьи не всегда объективно относятся к российским спортсменам.

"Разработанные проекты предусматривают возможность рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений третейскими судами, - говорит Владимир Груздев. - При этом к спортивным арбитражам устанавливаются специальные требования. Арбитры должны иметь опыт работы в профессиональном спорте в качестве тренера, спортсмена или спортивного судьи".

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Работа власти Внутренняя политика Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж