В России могут появиться арбитражи для спортсменов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, позволяющую создавать специальные третейские суды для рассмотрения спортивных споров. В них смогут обращаться спортсмены, у которых, например, возник конфликт со своим клубом поводу контракта. Также в данных арбитражах могут рассматриваться споры, связанные с допингом.

"Подготовлен пакет законопроектов, открывающих путь к созданию в России специализированных спортивных арбитражей, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Действующее законодательство не позволяет рассматривать в третейских судах трудовые споры спортсменов. В результате в случае возникновения конфликтной ситуации между спортсменом и клубом, спортсмены, особенно имеющие иностранное гражданство, часто обращаются в международные третейские суды. Стоимость рассмотрения споров в иностранных третейских судах начинается от 10 тысячи евро, срок рассмотрения дела составляет не менее 8 месяцев".

При этом, как подчеркивает председатель правления АЮР, иностранные судьи не всегда объективно относятся к российским спортсменам.

"Разработанные проекты предусматривают возможность рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений третейскими судами, - говорит Владимир Груздев. - При этом к спортивным арбитражам устанавливаются специальные требования. Арбитры должны иметь опыт работы в профессиональном спорте в качестве тренера, спортсмена или спортивного судьи".