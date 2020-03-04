В ТПП России посчитали выгоды от обнуления таможенных пошлин с ЕС

Выигрыш от введения зоны свободной торговли между ЕС и Евразийским экономическим союзом может составить 31,6 млрд долларов, подсчитали в Торгово-промышленной палате России.

Если к нулевым таможенным ставкам добавить снижение на 50% нетарифных барьеров (введение единого технического регулирования и таможенных требований, сокращение административных процедур и проч.), суммарный выигрыш может превысить 102,6 млрд долларов, отметил председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД Андрей Спартак на конференции "ЕАЭС и ЕС: перспективы на 2020 год". Расчеты проводились на основе данных 2018 года, но порядок цифр примерно сохраняется и сейчас, пояснили в ТПП.

Взаимная торговля между ЕС и ЕАЭС восстанавливается от низких значений в середине десятилетия. Экспорт из ЕАЭС в ЕС составил в 2019 году 223,5 млрд долларов, объем поставок из ЕС в ЕАЭС - 103,7 млрд долларов. Основные партнеры Евразийского экономического союза в Европе - Германия, Нидерланды, Италия, Польша и Франция. По мнению ТПП, существует огромный экспортный потенциал, который не реализован из-за существующих ограничений и барьеров.

Например, можно было бы существенно увеличить поставки из ЕАЭС муки, подсолнечного масла, метанола, различных сплавов металлов, грузового транспорта. Из ЕС может ввозиться больше продовольствия, электроники, легковых автомобилей.