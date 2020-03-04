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Рубрика: Экономика

Закон умножения

В ТПП России посчитали выгоды от обнуления таможенных пошлин с ЕС
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Выигрыш от введения зоны свободной торговли между ЕС и Евразийским экономическим союзом может составить 31,6 млрд долларов, подсчитали в Торгово-промышленной палате России.
Фото: iStock
В ЕАЭС намерены отменить пошлину на импорт электромобилей

Если к нулевым таможенным ставкам добавить снижение на 50% нетарифных барьеров (введение единого технического регулирования и таможенных требований, сокращение административных процедур и проч.), суммарный выигрыш может превысить 102,6 млрд долларов, отметил председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД Андрей Спартак на конференции "ЕАЭС и ЕС: перспективы на 2020 год". Расчеты проводились на основе данных 2018 года, но порядок цифр примерно сохраняется и сейчас, пояснили в ТПП.

Взаимная торговля между ЕС и ЕАЭС восстанавливается от низких значений в середине десятилетия. Экспорт из ЕАЭС в ЕС составил в 2019 году 223,5 млрд долларов, объем поставок из ЕС в ЕАЭС - 103,7 млрд долларов. Основные партнеры Евразийского экономического союза в Европе - Германия, Нидерланды, Италия, Польша и Франция. По мнению ТПП, существует огромный экспортный потенциал, который не реализован из-за существующих ограничений и барьеров.

Например, можно было бы существенно увеличить поставки из ЕАЭС муки, подсолнечного масла, метанола, различных сплавов металлов, грузового транспорта. Из ЕС может ввозиться больше продовольствия, электроники, легковых автомобилей.

Экономика ВЭД Международные организации Европейский союз Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

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