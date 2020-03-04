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В WhatsApp заработала темная тема для всех. Как ее включить

Текст:   Антон Благовещенский
04.03.2020,  
12:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владельцы смартфонов на базе Android и iOS официально получили доступ к темной теме оформления WhatsApp. Ее использование снижает нагрузку на глаза и предотвращает неприятные моменты, когда экран смартфона внезапно загорается в темноте.

На новейших iOS 13 и Android 10 темная тема в WhatsApp активируется вместе с темным оформлением в системных настройках. Достаточно установить его для всего смартфона - и WhatsApp также "потемнеет.

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Пользователи, владеющие смартфонами на базе Android 9 и более старших версий, могут включить темную тему вручную - в разделе "Настройки - Чаты - Тема".

Обновленная версия WhatsApp станет доступна пользователям в ближайшие дни.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, на сегодняшний день является самым популярным в мире - его аудитория насчитывает два миллиарда человек.

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