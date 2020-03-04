20 лет назад в Старопромысловском районе Грозного была расстреляна колонна отряда ОМОН из подмосковного Сергиева Посада. Погиб 21 сотрудник МВД, из которых 16 посадских омоновцев.

Эта трагедия до сих пор до конца не расследована. Свою точку зрения представила вдова командира отряда Любовь Маркелова в написанной ею книге, которая стала итогом ее 20-летнего расследования.

Итак, 2 марта 2000 года отряд сергиево-посадского ОМОНа должен был сменить отбывший трехмесячную командировку отряд ОМОНа из Подольска. Подольчане отправили в Моздок свои грузовики и водителей, чтобы встретить там сергиево-посадцев и доставить их в расположение базы в Старых Промыслах на окраине Грозного.

Когда колонна сергиево-посадского ОМОНа подъехала к воротам подольчан, по ней открыли шквальный огонь со всех сторон, в том числе и со стороны забора, за которым заранее заняли боевые места подольские омоновцы. Таким образом, свои расстреляли своих.

Следствие при расследовании этого дела пришло к выводу, что трагедия стала результатом неразберихи и халатности некоторых офицеров. На скамье подсудимых оказался замначальника ГУВД Московской области Борис Фадеев. На суде выяснилось, что в тот трагический день он вел совершенно другую колонну подмосковных милиционеров в Гудермес и благополучно ее доставил. Но это не помешало следствию довести версию о банальной халатности до суда. Суд первой инстанции подсудимых во главе с генералом оправдал. До сих пор так и осталось не выясненным, как подольские омоновцы могли открыть огонь по собственным грузовикам? У всех были при себе рации, можно было быстро выяснить, кто и в кого стреляет. При этом командир ОМОНа Дмитрий Маркелов был убит в самом начале боя снайперской пулей со стороны базы подольчан. Любовь Маркелова полагает, что ее муж и его подчиненные стали жертвой хорошо спланированной провокации и организованной засады.

"Место для засады было пристрелянным", - пишет в своей книге Любовь Маркелова. Она собрала несколько документальных свидетельств о том, что засада планировалась заранее. Сам Борис Фадеев уверен, что нити той трагедии ведут из Чечни в его родной Сергиев Посад. Смысл той провокации, по его мнению, - месть ему лично и отряду ОМОНа, который был в Подмосковье очень неудобным для многих местных криминальных элементов . Фадеев до сих пор подвергается преследованиям. Его попытались привлечь за попытку незаконно оформить на свое имя 12 соток земли под Сергиевым Посадом. Но за более чем семь лет дело до суда так и не дошло.