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Рубрика: Экономика

Страх и полис

Как вернуть навязанную банком страховку
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 47(8101)
На днях решила взять кредит. "Заботливые" сотрудники банка предложили два варианта. Со страховкой жизни и здоровья выйдет подешевле, без страховки - на 2 процента годовых дороже. Прикинув итоговые выплаты, выбрала первый.
От некоторых услуг не спасает чтение напечатанного ни мелким, ни крупным шрифтом. Фото: Photoxpress От некоторых услуг не спасает чтение напечатанного ни мелким, ни крупным шрифтом. Фото: Photoxpress
От некоторых услуг не спасает чтение напечатанного ни мелким, ни крупным шрифтом. Фото: Photoxpress

При этом вспомнила: год назад, когда я досрочно погасила потребительский кредит в другом банке, у меня так и осталась действующая проплаченная страховка. Подумала, зачем мне дважды страховать свою жизнь, и пошла в банк, чтобы расторгнуть договор прежнего страхования.

- Бесполезно, - сразу предупредила меня девушка, работающая во фронт-зоне. - Нет, вы, конечно, можете написать заявление, но вам гарантированно откажут. Еще никому не удалось получить остаток страховки при досрочном погашении кредита.

Борьба между банками и клиентами за удешевление кредитов пока продолжается

Заявление я все-таки написала. В итоге пришел пространный ответ банка, коротко сводившийся к следующему. Во-первых, я добровольно застраховала свое здоровье и жизнь сроком на пять лет. Во-вторых, "была уведомлена, что при досрочном погашении задолженности по кредитному договору возврат платы за присоединение к договору страхования не осуществляется". Далее следовал вердикт, что подобные споры в судах всегда разрешались исключительно в пользу банка. Последнее, видимо, чтобы окончательно охладить мой пыл, если надумаю идти в суд. Про него я и вправду было подумала. Ведь как же так? В случае с ОСАГО, например, давно доказано судебной практикой, что навязывать страховку, в которой человек не нуждается, противозаконно. А как же с банками?

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- С банками все куда сложнее, - говорит адвокат Рафаэл Арутюнян. - Кредитные учреждения изобретательны, у них сильные юридические службы, все их уловки четко встроены в нормы законов, и потому переиграть их крайне сложно.

По словам эксперта, в конечном итоге, как правило, все решает лазейка, та самая строчка в договоре: "В случае досрочного погашения кредита страховая премия клиенту не возвращается". Стандартная схема такая: вы взяли кредит, предположим, на сто тысяч рублей, при этом вас просят сразу заплатить 10 тысяч за страхование вашей жизни и здоровья, обещая при этом, что процент по кредиту будет ниже. В результате банк дает вам 110 тысяч, но по факту десять сразу перечисляет страховой компании. Как правило, это дочерняя структура самого банка или тесно связанная с ним организация. Способ их перехитрить есть только один, поделился лайфхаком Рафаэл Арутюнян. Можно в течение пяти дней после того, как взяли кредит и заключили договор страхования, пойти расторгнуть последний и получить обратно свои деньги за страховку. Дело в том, что законодательно предусмотрена возможность отказаться без ущерба для себя от договоренностей, которые вы, тщательно все взвесив, посчитали для себя невыгодными. Но после того, как эти пять дней истекли, надеяться, по сути, уже не на что. Ведь вы сами приняли решение о кредите со страховкой, пусть и навязанное вам банком. Отсудить в этом случае вряд ли что-то удастся, хотя, по сути, вам и продали продукт, который вам не нужен.

Впрочем, банки уже изобрели "противоядие" от ушлых клиентов. Часто сегодня вносится в договор пункт, из которого следует, что они оставляют за собой право поднять процент по кредиту, если клиент расторг договор страхования еще до срока выплаты долга. При этом часть банков уже сделали своей рекламной фишкой установку, что они, мол, не навязывают никаких страховок.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки

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