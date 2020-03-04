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04.03.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Видео: Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Глава Минэнерго России Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами на фоне мер безопасности из-за коронавируса. Видео выложено в Twitter ОПЕК.

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Между тем , как говорится в последнем официальном отчете ВОЗ, вирус нового типа COVID-19 передается через капли при тесном контакте между инфицированным и восприимчивым к инфекции индивидуумом.

"Передача вируса от человека человеку в основном происходит в семьях, и не характерна в медицинских учреждениях", - отмечается в отчете. А так как COVID-19 является недавно идентифицированным патогеном, у людей нет к нему иммунитета. Судя по эпидемиологическим характеристикам, наблюдаемым до сих пор в Китае, каждый, кажется, восприимчив, хотя могут быть факторы риска, повышающие восприимчивость к инфекции, такие, как возраст и приобретенные серьезные заболевания.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Распространение коронавируса COVID-19

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