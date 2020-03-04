ВОЗ перечислила 15 основных симптомов COVID-2019

Типичными признаками и симптомами коронавирусной инфекции нового типа COVID-2019 являются лихорадка (в 87,9% случаев), кашель (67,7%), усталость (38,1%), образование мокроты (33,4%), одышка (18,6%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%) миалгия или артралгия (14,8%), озноб (11,4%), тошнота или рвота (5,0%), заложенность носа (4,8%), диарея (3,7%) и кровохарканье (0,9%), а также заложенность конъюнктивы (0,8%).

Об этом говорится в отчете о работе международной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае по проблеме изучения коронавируса.

В отчете также отмечается, что у людей с COVID-19 обычно появляются признаки и симптомы в среднем через 5-6 дней после заражения (средний инкубационный период 5-6 дней, диапазон 1-14 дней). При этом у большинства людей заболевание развивается в легкой форме. Так, как отмечается в отчете, по состоянию на 20 февраля примерно 80% зараженных имели не-пневмонию или легкую пневмонию. 13,8% имели тяжелые заболевания, классифицируемые как одышка, частота дыхания. Критическая форма болезни проявилась у 6,1% пациентов (признаки - дыхательная недостаточность, септический шок и/или дисфункция/недостаточность многих органов).

Доля бессимптомных инфекций, которые развивают болезнь, неясна.