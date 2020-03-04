Новости

ОНФ представил сайт для видео в поддержку поправок в Конституцию 16:56
В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
Huawei планирует построить в РФ единое цифровое пространство 16:29
На Кубани отправят под суд дебошира, избившего девушку в тире 16:28
Грузовик повредил эстакаду с газопроводом в Дзержинске 16:27
Коронавирус обнаружили у чиновника Евросоюза 16:26
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 16:22
Лавров пообещал помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 16:21
В Твери разоблачили террористическую ячейку 16:19
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе 16:13
На Дону мужчина из пневматики застрелил соседскую собаку и кота 16:13
Матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен 16:11
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе 16:06
Путин обсудит поправки в Конституцию с руководством фракций 16:04
В Ингушетии ликвидировали боевика 16:03
Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс" 16:00
В Челябинске на АЗС взорвался автобус 16:00
Как можно случайно "убить" мотор, заменив масло 16:00
В Петербурге этническую ОПГ задержали за похищение человека 15:52
ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса 15:52
Осужденный за взятки экс-глава ГИББД Мордовии освободился по УДО 15:44
Компания Boeing представила проект перспективного боевого вертолета 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 15:52
Рубрика: Общество

ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Наиболее подвержены риску тяжелого протекания болезни, связанной с новым коронавирусом, и смерти люди старше 60 лет, а также те, у кого есть гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и рак. Об этом говорится в отчете о работе международной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае по проблеме изучения коронавируса.

Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России

Смертность увеличивается с возрастом, причем самая высокая зафиксирована среди людей старше 80 лет. Также чаще умирают мужчины, чем женщины (4,7% случаев против 2,8%).

Среднее время от начала заболевания до клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно две недели. Три-шесть недель - для пациентов с тяжелым или критическим состоянием. У умерших пациентов время от появления симптомов до исхода колеблется от двух до восьми недель.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье