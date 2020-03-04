ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса

Наиболее подвержены риску тяжелого протекания болезни, связанной с новым коронавирусом, и смерти люди старше 60 лет, а также те, у кого есть гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и рак. Об этом говорится в отчете о работе международной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае по проблеме изучения коронавируса.

Смертность увеличивается с возрастом, причем самая высокая зафиксирована среди людей старше 80 лет. Также чаще умирают мужчины, чем женщины (4,7% случаев против 2,8%).

Среднее время от начала заболевания до клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно две недели. Три-шесть недель - для пациентов с тяжелым или критическим состоянием. У умерших пациентов время от появления симптомов до исхода колеблется от двух до восьми недель.