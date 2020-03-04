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Вышел русский трейлер "На связи" - мультфильма авторов "Гравити Фолз"

Новости
    04.03.2020, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован локализованный трейлер полнометражного мульфильма "На связи" (Connected), фантастической семейной комедии.

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис"

По центру истории здесь - семья Митчеллов (уши создателей "Гравити Фолз" приступают торчать незамедлительно), где старшенькая, гик Кэти, совсем повзрослела и ждет не дождется отбыть из родительского дома в киношколу. На что отец семейства, Рик, истосковавшийся по живому общению (чада целыми днями "залипают" в своих мобильных устройствах), придумывает напоследок предпринять большое совместное путешествие, и заодно отвезти Кэти в колледж. Но в самый разгар, как положено, что-то идет не так. А именно - начинается бунт роботов.

Авторы: Майкл Рианда и Джефф Роу ("Гравити Фолз", "Разочарование") - режиссеры и сценаристы, Фил Лорд и Кристофер Миллер ("Лего: Фильм", "Человек-паук: Через вселенные") - продюсеры. На оригинальной озвучке - Эбби Джейкобсон, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф, Эрик Андре.

В кино - с 17 сентября.

Трейлер без дубляжа:

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