За оскорбление педагогов могут начать штрафовать родителей учеников

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") направил в правительство проект федерального закона, предлагающий налагать штрафы на родителей учеников, которые в той или иной форме оскорбляют своих педагогов (текст законопроекта есть в распоряжении "Российской газеты").

Как отмечает автор законодательной инициативы, агрессия учеников в адрес своих школьных наставников стала в России, к сожалению, весьма распространенным явлением. Сообщения СМИ о таких случаях появляются все чаще, а в социальных сетях есть сотни видеороликов, в которых запечатлены случаи издевательств и унижений учителей со стороны обучающихся. Причем подростки, понимая безнаказанность за подобные выходки, бравируют своей "крутизной" перед сверстниками и чувствуют себя чуть ли не героями.

Данная проблема - буллинг - обсуждается профессиональным сообществом. В 2018 году НИУ "Высшая школы экономики" провела исследование проблемы, которое показало, что более 60% учителей сталкивались с ситуацией травли, публичных оскорблений и намеренного нарушения дисциплины. "Добросовестный учитель часто становиться заложником действий учащихся, связанных с использованием современной фото- и видеотехники, но не имеет возможности защитить свои честь и достоинство после размещения соответствующей информации в сети интернет", - говорит Вострецов. По словам депутата, педагоги - члены объединения профсоюзов России СОЦПРОФ - неоднократно просили защитить их от травли со стороны учащихся.

Поэтому предлагается дополнить статью 5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации частью 70, предусматривающей наложение административного штрафа в размере от 4-х до 5-ти тысяч рублей за оскорбление педагогического работника, совершаемое обучающимся. А так как до совершеннолетия всю ответственность за детей несут их родители, то штраф придется платить им. Разумеется, после тщательной и объективной проверки каждого инцидента и в соответствии с решением суда.

"Образовательный процесс - это дорога с двусторонним движением взрослых и детей. Причем, учителя и родители выполняют общую задачу: формируют личность человека и гражданина, которому в будущем предстоит обеспечивать стабильное развитие государства и общества, воспитывать молодые поколения. Да и учеба - это не только получение знаний, но формирование личности А начинается все с простого: как вести себя дома, в классе, на улице, в общественных местах, как защищать слабых и помогать взрослым, как относиться к тем, кто даёт тебе знания. В нашей стране авторитет учителя раньше был непререкаем, и к слову педагогов всегда прислушивались не только воспитанники, но и их родители. Когда ребенок хамит, матерится, а ещё хуже - хулиганит, дерётся, кидается на учителя, он не только подрывает авторитет взрослого и мешает другим ребятам, он подаёт дурной пример всему классу. И если это вовремя не пресечь, подобные "шалости" могут закончиться трагедией", - подчеркивает Вострецов.

Депутат напоминает о недавнем трагическом случае в Ульяновске, когда 15-летний подросток напал на учительницу математики, ранив ее ножом. Просто пришел на урок и набросился на педагога.

"Ситуации в школе бывают разные, не всегда между учителем и классом находится взаимопонимание. Если педагог неправ, ребёнку нужно обратиться к родителям, а не решать проблему самостоятельно", - добавляет депутат.

Сверхзадача закона, отмечает Вострецов, - не наказать ученика или родителей, а, в первую очередь, защитить детей, в воспитание которых семья и школа вкладывают огромные силы. "И, уверен, в этом заинтересованы все родители и все педагоги. Ведь неадекватное поведение учащегося - это, прежде всего, звоночек родителям. Если в семье все в порядке, маме и папе хватит и одного раза, чтобы провести с ребенком воспитательную беседу и объяснить, что его поведение влияет, в том числе, и на семейный бюджет. А если нет, и нарушения дисциплины приобретают системный характер - это уже сигнал органам опеки или даже правоохранительным структурам: с ребенком творится что-то не то, ему нужна помощь", - считает депутат.

"Мы ведь хотим ,чтобы наше общество было высококультурным, чтобы оно развивалось и совершенствовалось. Но какое поколение мы воспитаем, таким и будет общество. Основы основ воспитания закладываются в школе. Поэтому надо учиться уважению с малых лет. А если есть проблемы, то не стоит на них закрывать глаза. В любом случае лучше уж заплатить штраф и заняться потом воспитанием ребенка, чем не знать до поры до времени, что происходит в школе. А потом узнать, что сын или дочь пришли на урок с ножом и искалечили и чужую, и свою жизнь", - констатирует Вострецов.