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04.03.2020 23:18
Рубрика: Экономика

Тяжелый пакет

За производство или ввоз упаковки будут взимать экологический сбор как за готовый товар
Текст: Елена Березина
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Минприроды предлагает изменить механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Законопроект с поправками в Закон "Об отходах производства и потребления" опубликован для общественного обсуждения.
Фото: EPA
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Планируется, что производители и импортеры товаров будут обеспечивать РОП только через уплату экологического сбора. Средства экосбора будут предоставляться российскому экологическому оператору, а уже он будет на эти деньги выполнять нормативы утилизации отходов от использования товаров, а также финансировать инвестиционные проекты в области обращения с отходами. Утилизацией российский экологический оператор займется либо на собственных объектах, либо заключит договоры с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами или региональным оператором.

Сумма собранного с предприятий экологического сбора в 2019 году составила 2,466 млрд рублей

За производство или ввоз упаковки предлагается взимать экологический сбор как за готовый товар. Если при этом производители или импортеры упаковки инвестируют средства в строительство объектов обработки и утилизации отходов до вступления в силу поправок, они смогут уменьшить величину уплачиваемого экосбора в 2021 году на сумму вложенных средств, но не более чем на величину экологического сбора, уплачиваемого за 2021 год. По оценкам экспертов, в России свыше 250 тысяч предприятий производят и импортируют товары и упаковку, а предоставили отчетность о выполнении нормативов утилизации в 2019 году только 15 175.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

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