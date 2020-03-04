Швейцарская мануфактура Zenith представила линейку женских часов DEFY Midnight, циферблаты которых вызывают ассоциации с ночным небом и космосом.

Новая коллекция в спортивном стиле создана на базе фирменного автоматического механизма Elite. "Мы не стремились сделать еще одни "просто женские" часы - поэтому впервые Zenith задумал женские часы "с нуля", - сказал CEO Zenith Жюльен Торнар.

В коллекцию входят современные модели в стальном корпусе диаметром 36 мм, с бриллиантами по безелю или без них, с бриллиантовыми часовыми метками. Главная эстетическая особенность - темно-синий, серый или перламутровый циферблат. Плавный градиентный переход цвета привносит в синий и серый циферблаты визуальный эффект глубины. Перламутровый циферблат напоминает небо светлой лунной ночью.

Под россыпью небесных тел (некоторые из них светятся в темноте) сияет рельефная звезда Zenith - логотип марки. Циферблат придает девизу Zenith "time to reach your star" ("время достичь своей звезды") наглядное визуальное воплощение. В характерной форме звезды исполнен и ротор автоподзавода, который виден с обратной стороны.

Часы Zenith DEFY Midnight существуют в трех разных вариантах циферблатов и предполагают цветные сменные ремешки в дополнение к браслету.

Часы в стальном корпусе снабжены интегрированным стальным браслетом: "сталь на стали" - очень трендовая деталь. Впрочем, такой браслет можно легко самостоятельно сменить на цветной кожаный или атласный ремешок: в комплект входят три дополнительных цветных ремня и сменная раскладывающаяся застежка. Механизм смены ремешков не требует никаких дополнительных инструментов или специальных навыков.