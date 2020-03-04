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04.03.2020 13:46
Рубрика: Экономика

Женские сумки вошли в рейтинг инвестпривлекательности предметов роскоши

Текст: Екатерина Петрова
Коллекционные женские сумки заняли первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши, говорится в отчете The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на IV квартал 2019 года, женские сумки подорожали на 13 процентов в годовой динамике. Этот предмет гардероба опередил лидера индекса 2018 года - редкий виски. В динамке за десять лет коллекционные женские сумки прибавили в цене 108 процентов.

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"Резкий интерес к сумкам как к предметам коллекционирования и инвестирования во многом обусловлен новой философией потребителя: мода на винтажные вещи и отказ от перепроизводства повлияли на рынок. Как следствие раритетные сумки премиум-сегмента стремительно выросли в цене", - рассказал управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Сумки все чаще рассматриваются не только как желанные модные аксессуары, но и как самостоятельный инвестиционный класс. "Во многом популярность этого направления инвестиций можно объяснить тем, что некоторые сумки выступили в качестве лотов на аукционах с очень высокими ценниками", - пояснила директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia Марина Шалаева.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В пример она привела сумку Kelly от Hermes, проданную в 2019 году за 241 тысячу долларов на аукционе Christie"s. Годом ранее на этом же аукционе сумка Birkin от Hermes ушла с молотка за 386 тысяч долларов.

При этом если смотреть на динамику роста стоимости предметов роскоши за десять лет, то возглавляет рейтинг редкий виски (+ 564%). За крепким напитком следуют автомобили (+194 процента) и монеты (+175 процентов).

По результата опроса компании, 50 процентов российских ультрахайнетов - обладателей состояния свыше 30 тысяч долларов (с учетом недвижимости по месту жительства) - планируют сохранить долю своих вложений в коллекционные предметы роскоши, еще 36 процентов планируют ее увеличить.

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