12 марта выйдет новый "бюджетный зверь" Xiaomi. Раскрыты характеристики

Ровно через неделю, 12 марта, компания Xiaomi проведет очередную презентацию, на которой представит, по слухам, сразу три новых смартфона - Redmi 9, Redmi Note 9 и самый мощный - Redmi Note 9 Pro.

Что известно о них? Давайте разбираться.

Начнем с "бюджетного зверя" ("зверем" его называют в самой Xiaomi). Redmi Note 9 Pro, как следует из утечек бенчмарка Geekbench, получит процессор Snapdragon 720G, 6/128 Гб памяти, квадрокамеру на 48 мегапикселей, а также быструю зарядку. Данных о емкости аккумулятора Geekbench не предоставил.

Экран девайса, вероятно, будет иметь вырез в левом верхнем углу под селфи-камеру.

О Redmi Note 9 известно меньше. Вероятно, он будет иметь экран поменьше по сравнению с Pro-версией, а камеру - попроще (тройную, а не квадро). Разрешение самого дисплея при этом будет по-прежнему FullHD+.

Наконец, Redmi 9 обзаведется двойной или тройной камерой. Все модели, как сообщают инсайдеры, могут получить емкие аккумуляторы на 5000 мАч (у старших версий, вероятно, будет быстрая зарядка), порты USB-C и Android 10 с оболочкой MIUI 11 из коробки.

Осталось дождаться 12 марта, чтобы узнать все подробности.