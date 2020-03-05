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05.03.2020 21:54
Рубрика: Общество

Аллергики получили возможность в режиме,онлайн узнать, что им угрожает

Текст: Ирина Невинная
Проект по пыльцевому мониторингу реализуется в кластере биомедицинских технологий Фонда "Сколково". Согласно данным мониторинга, в Москве и Московской области аллергикам уже сейчас стоит принимать меры защиты: на прошлой неделе зацвела ольха, а сейчас начал пылить и орешник.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сезон пыльцевого мониторинга открыт не только в Москве и Подмосковье, но также в Санкт-Петербурге. Еще в семи городах России, а также в Минске мониторинг начнется, когда палинологи определят готовность деревьев к цветению. Пока же там проводится техническая подготовка пылеулавливающих ловушек к наступающему сезону.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
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Проект "Аллерготоп" осуществляет единственная компания в России, которая занимается профессиональным мониторингом концентрации воздушных аллергенов с помощью специальных станций пыльцевого мониторинга. Активный период получения и обработки данных в этом году планируется продолжать до ноября.

Информация доступна в онлайн-режиме на сайте - здесь не только представляют, какие именно аллергены преобладают в воздушной среде того или иного региона, но и сообщают об уровне "загрязненности" атмосферы в виде светофора - цвета от зеленого до красного соответствуют различным уровням концентрации аллергенов в атмосфере.

Фото: Фото: iStock
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Благодаря мониторингу, люди, страдающие аллергией, получили возможность узнавать о начале пыления растений-аллергенов и определить свой индивидуальный порог чувствительности к конкретному аллергену. Кроме того, зная ситуацию с цветением растений, выделяющих аллергены, пациенты имеют возможность своевременно, еще до начала возникновения аллергической реакции, принять профилактические и защитные меры: снизить возможный контакт с аллергеном, облегчить симптомы аллергии.

"В других странах точные данные доступны только специалистам. Результаты нашего мониторинга доступны всем желающим, - пояснила медицинский директор компании "Аллерготоп" Елена Шувалова. - Врачи получают возможность точнее провести диагностику и составить индивидуальный план лечения для каждого пациента, а сами аллергики - лучше подготовиться к сезону пыления и легче его прожить".

На базе данных, которые будут копиться по мере продолжения мониторинга, предполагается также строить прогнозы изменения концентрации аллергенов в воздухе с использованием математического моделирования.

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