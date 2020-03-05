Apple предупредила о дефиците iPhone

В ближайшие недели сервисные центры Apple будут испытывать перебои с поставками новых iPhone и запчастей к ним. Об этом говорится в предупреждении, которое разослала компания.

Как сообщает Bloomberg, задержка в поставках может составить около четырех недель, в связи с чем сервисные центры не смогут оперативно заменить сильно поврежденные смартфоны.

Согласно политике Apple, она предоставляет покупателю новый аппарат, если неисправный невозможно починить обычной заменой комплектующих.

Причиной перебоев в поставках, пишет Bloomberg, может быть вспышка коронавируса, которая привела к замедлению темпов выпуска деталей и устройств. Сборка iPhone осуществляется в Китае, как и выпуск большого количества комплектующих для смартфонов Apple.