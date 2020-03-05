У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple предупредила о дефиците iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
05.03.2020,  
14:59
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

В ближайшие недели сервисные центры Apple будут испытывать перебои с поставками новых iPhone и запчастей к ним. Об этом говорится в предупреждении, которое разослала компания.

Как сообщает Bloomberg, задержка в поставках может составить около четырех недель, в связи с чем сервисные центры не смогут оперативно заменить сильно поврежденные смартфоны.

Назван самый популярный смартфон 2020 года в России. Он стоит 11500 рублей
12 марта выйдет новый "бюджетный зверь" Xiaomi. Раскрыты характеристики

Согласно политике Apple, она предоставляет покупателю новый аппарат, если неисправный невозможно починить обычной заменой комплектующих.

Причиной перебоев в поставках, пишет Bloomberg, может быть вспышка коронавируса, которая привела к замедлению темпов выпуска деталей и устройств. Сборка iPhone осуществляется в Китае, как и выпуск большого количества комплектующих для смартфонов Apple.

гаджеты
Фото: iStock
Найден способ установить Android на iPhone 15:42
Смартфоны с MediaTek назвали опасными для хранения личных данных 03.03.2020
Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ пришли в Россию. Цена 02.03.2020
смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Rainbow Six Siege станет бесплатной на всех платформах 04.03.2020
Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах 04.03.2020
Apple
Как не купить кота в мешке. Обзор поддельных AirPods Pro 28.02.2020
Обнаружен новый способ хищения личных данных у пользователей iPhone 26.02.2020