Apple выплатит деньги за тормозные iPhone. События мира IT в подкасте DIGICAST #1

Второй выпуск специального подкаста "Российской газеты" о последних новостях в мире IT, Digital и Lifestyle.
В этом выпуске вы узнаете:
- Яндекс вывел социальную сеть Аура из альфы в бету и сделал самостоятельным проектом.
- ВК готовит конкурента TikTok. Разбираемая, есть ли у социальной сети шансы.
- Окончание долгого суда с Apple по иску о замедлении iPhone 6-7. Гуляем на 25 долларов, которые Apple выплатит всем (на самом деле не всем) пострадавшим!
- Oneplus представят 3 смартфона. А что вообще представляет собой OnePlus?
- Яндекс готовит сервис автомобилей по подписке. Почему это выстрелит и никак не навредит драйву?
Ведущие: Фёдор Казаков и Антон Благовещенский