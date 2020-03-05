Apple выплатит деньги за тормозные iPhone. События мира IT в подкасте DIGICAST #1

Второй выпуск специального подкаста "Российской газеты" о последних новостях в мире IT, Digital и Lifestyle.

В этом выпуске вы узнаете:

- Яндекс вывел социальную сеть Аура из альфы в бету и сделал самостоятельным проектом.

- ВК готовит конкурента TikTok. Разбираемая, есть ли у социальной сети шансы.

- Окончание долгого суда с Apple по иску о замедлении iPhone 6-7. Гуляем на 25 долларов, которые Apple выплатит всем (на самом деле не всем) пострадавшим!

- Oneplus представят 3 смартфона. А что вообще представляет собой OnePlus?

- Яндекс готовит сервис автомобилей по подписке. Почему это выстрелит и никак не навредит драйву?

Ведущие: Фёдор Казаков и Антон Благовещенский