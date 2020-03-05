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05.03.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Увидеть Париж и не заболеть

Путешественники меняют направления
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию на туристском рынке, которая грозит миллиардными убытками, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

По ее словам, снижение спроса на фоне распространения нового коронавируса затронуло все сегменты и сферы туризма. "Объем бронирований у туроператоров на всех направлениях: и зарубежных, и российских, упал на 20-25%", - отметила она. Российские туроператоры несут убытки, так как в соответствии с рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора остановили продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Онлайн-агрегаторов и систем бронирования эти рекомендации не затронули, потому они чувствуют себя относительно стабильно.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сочи стал самым популярным местом для путешествий в России

Убытки российских туроператоров уже оцениваются в 27 млрд рублей. Мировая туротрасль при этом может потеряет из-за коронавируса около 100 млрд долларов, прогнозирует Майя Ломидзе.

Спрос на города на севере Италии, где как раз находится эпицентр эпидемии, снизился, свидетельствуют данные сервиса Ostrovok.ru. Но юг - Рим, Неаполь, Бари, а также остров Сицилия по-прежнему популярны. В числе самых востребованных направлений на мартовские праздники аналитики также называют Париж, Варшаву, Берлин, Барселону, Прагу.

После Италии в Европе больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции, Германии и Испании. Франция, кстати, входит и в число лидеров по бронированиям коротких экскурсионных туров на ближайшие выходные, отмечают в АТОР. Также организованные туристы охотно едут в Турцию, Грецию, Испанию, сообщила Майя Ломидзе. В то же время, по данным Biletix, спада в продажах авиабилетов по сравнению с тем же периодом 2019 года еще нет, по некоторым направлениям даже есть рост. Хотя число обращений по поводу возврата или обмена заграничных авиабилетов выросло.

В запросах на лето Турция, безусловно, лидирует. Однако на снижение популярности этого направления может влиять еще и напряженность вокруг Сирии. Люди выжидают, заметила Ломидзе. На этом фоне цены немного снижаются. Например, в той же Турции номер в 4-звездочном отеле год назад стоил в среднем 5,4 тысячи рублей, а сейчас - 4,2 тысячи, рассказали "РГ" представители сервиса UFS Travel.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Путешественники стали интересоваться страхованием от коронавируса

В такой ситуации поездки по России могли бы стать привлекательнее для части туристов. Но особого всплеска интереса нет, отмечают эксперты. "Граждане многих стран из-за коронавируса сейчас в принципе сокращают число путешествий. Вряд ли эта ситуация подстегнет россиян больше путешествовать по своей стране", - считает "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. "Скорее, мы наблюдаем небольшой спад бронирований отелей в России по сравнению с прошлым годом", - заметил он.

Среди организованных и самостоятельных туристов в России наибольшим спросом на мартовские праздники пользуются курорты - Сочи, Минеральные Воды, Крым. Также популярны экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.

Внутренний туризм укрепляется на Дальнем Востоке

На предстоящие выходные и праздничные дни марта многие жители Дальнего Востока не поедут в краткие туры за рубеж. Теперь, когда граница с Китаем на замке, а авиасообщение с Южной Кореей ограничено, дальневосточники выбирают другие способы времяпровождения. Предпочтение отдают внутреннему туризму, и турфирмы, терпящие убытки из-за коронавируса (большая их часть зависела от гостей из Юго-Восточной Азии - китайцев, корейцев, японцев), пытаются спешно переориентироваться.

"Пока в лучшем положении находятся те операторы, кто работает с большим количеством маршрутов и может предложить клиентам выбор", - говорит председатель правления Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко.

К примеру, некоторые турфирмы Хабаровска предлагают всем желающим отправиться в однодневные туры на Сикачи-Алян - нанайское национальное село, где можно увидеть уникальные петроглифы. Большинство хабаровчан отправится на природу. Некоторые жители Владивостока три выходных дня проведут в Южно-Сахалинске на спортивно-туристическом комплексе, катаясь на лыжах и сноуборде.

Подготовила Юлия Гарднер

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