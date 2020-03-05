Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги

Банк ДОМ.РФ получит право принимать на депозиты средства пенсионных накоплений от управляющих компаний, средства федерального бюджета, временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний, а также открывать счета для региональных операторов капремонта. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином.

Как пояснила "РГ" пресс-служба Минфина, документ разработан для обеспечения допуска банка ДОМ.РФ к дополнительным источникам фондирования в рамках перехода на проектное финансирование с использованием механизма эскроу счетов. Также это даст возможность решать вопросы финансирования достройки проблемных домов и "последовательно и устойчиво" уменьшать число дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

К кредитным организациям, которые могут открывать счета для капремонта, предъявляются особые требования, пояснили в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), поскольку стоит задача защитить средства жителей от ситуаций, связанных с отзывом лицензий у банков. Под нужные критерии попадают лишь крупные стабильные банки, говорят в АРОКР, сейчас их шесть. Постановлением предлагается расширить этот перечень, при этом регоператоры выбирают банк на конкурсной основе, исходя из того, какой банк предложит лучшие условия по процентной ставке.