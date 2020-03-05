Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая. Общее число инфицированных вне КНР достигло 12668 человек.

Количество летальных исходов возросло до 214 (плюс 48 за сутки), пишет РИА Новости. Отмечается, что вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина. COVID-19 зарегистрирован уже в 76 странах мира.

По последним данным ВОЗ, число зараженных на территории материкового Китая составляет 80,4 тысячи, скончались 2984.