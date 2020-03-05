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05.03.2020 16:10
Рубрика: Экономика

Больше 300 тысяч пенсионеров освоили "Азбуку интернета"

Текст: Алексей Дуэль

Заказать лекарства в аптеке, записаться к врачу, оплатить коммунальные платежи, подать заявление в госорганы - все это теперь могут, не вставая с дивана 305 380 пенсионеров, прошедших обучение на курсах "Азбука интернета". Благотворительный проект пять лет назад запустили Пенсионный фонд России и компания "Ростелеком".

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"Наши студенты-пенсионеры получают навыки работы в поисковых системах и социальных сетях, получение электронных услуг через сервисы госорганизаций, использование электронной почты и других программ для общения через интернет, - перечислили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе ПФР. - Также всех желающих обучили работе на планшете и правилам безопасности в интернете".

Сами занятия бесплатные. Все необходимые методические материалы есть в открытом доступе. Непосредственные занятия на местах организуют местные отделения ПФР, филиалы "Ростелекома", региональные управления социальной защиты и Союза пенсионеров России, а также библиотеки и школы компьютерной грамотности, общественные организации.

Фото: Pixabay
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На освоение базовых компьютерных навыков обычно уходит около десяти дней - продолжительность курсов может варьироваться. Получить информацию о наборе групп для обучения на таких курсах можно в местных отделениях социального обслуживания населения, Пенсионного фонда или Союза пенсионеров России, объяснили в пресс-службе "Ростелекома".

Кстати

Самые продвинутые пользователи старшего возраста смогут помериться силами на Х Всероссийском чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он состоится с 9 по 12 июня в Самаре, сообщает Союз пенсионеров России. Для победы в турнире участникам надо будет подготовить компьютерную презентацию, продемонстрировать навыки работы с поисковыми системами и знания правил безопасности в сети, а также показать класс в использовании сервисов на портале или в мобильном приложении ПФР. Принять участие могут женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет.

Подробности можно узнать здесь.

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