Большой театр отправляется в Париж и Тулузу

Большой театр во Франции, Париж и Тулуза, 10-16 марта

В связи с осложненной коронавирусом ситуацией часть крупных культурных мероприятий в Италии, Франции, Великобритании, в других странах Европы и Азии отменяется или переносится на другие сроки, а Россия, в свою очередь, ведет соответствующие переговоры с зарубежными партнерами. Но пока, по имеющейся информации, гастрольные планы Большого театра не изменились. 10 марта оперная труппа, оркеcтр и хор откроют оперой Чайковского фестиваль в Тулузе "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes) - крупнейший культурный проект, инициированный Туганом Сохиевым. Музыкальный руководитель Большого театра и Национального оркестра Капитолия Тулузы объединил в афише оба своих коллектива, и уже во второй раз они выступят в качестве "резидентов" с серией концертов французской и русской музыки на тулузском фестивале.

Большой театр привезет в столицу Окситании три программы, которые будут звучать в самом крупном концертном зале Тулузы La Halle aux Grains (зал Зернового рынка на 2500 мест). На открытии исполнят не часто звучащую за рубежом оперу Чайковского "Мазепа", написанную по пушкинской "Полтаве". Действие ее разворачивается на Украине в начале XVIII века во время войны Петра I cо шведами: политические интриги Мазепы и Кочубея, фатальная любовь Марии к гетману, казни, убийства, безумие - в этой партитуре впечатляет все - и сюжет шекспировского размаха, и музыка Чайковского, полная резких контрастов, мелодических красот, ансамблей, массовых сцен. Премьера концертной версии "Мазепы" состоится на Исторической сцене Большого театра 7 и 8 марта.

Во второй вечер в Тулузе в La Halle aux Grains будет исполняться популярнейший во Франции "Евгений Онегин" Чайковского. Не так давно, в 2017 году, Большой театр уже представлял концертный вариант "Онегина" под руководством Тугана Сохиева на фестивале в Экс-ан-Провансе. В Тулузе в лирических сценах Чайковского заняты молодые певцы Большого театра - Светлана Лачина, Алексей Неклюдов, Андрей Потатурин. А в третий вечер в La Halle aux Grains с программой русской музыки выступят оркестр и хор Большого театра, которые исполнят "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, "Три русские песни" и Вторую симфонию Сергея Рахманинова.

14 и 15 марта гастроли Большого театра продолжатся в Париже, на сцене филармонии. Здесь, в большом зале на 2400 человек, в рамках мини-фестиваля "Московский уикэнд" прозвучат опера Чайковского "Мазепа" и оратория из музыки Сергея Прокофьева к фильму Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" (в редакции Абрама Стасевича). Обжигающая прокофьевская музыка, погружающая в апокалиптическую атмосферу средневековой Московии, в кошмар тирании и фрустраций власти, не теряет своей актуальности. Большой театр три месяца назад исполнял "Ивана Грозного" в сопровождении кадров из фильма Эйзенштейна в Концертном зале "Зарядье", и то выступление стало одним из самых ярких событий московского музыкального сезона. Нет сомнения, что этот "Грозный" потрясет и парижскую публику.