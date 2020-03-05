Большой театр отправляется в Париж и Тулузу

Новости

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка 00:11
В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы 05.03.2020
Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной 05.03.2020
В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса 05.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России 05.03.2020
Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 05.03.2020
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 05.03.2020
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 05.03.2020
Медведев прибыл в Казахстан, где обсудит сотрудничество в сфере безопасности 05.03.2020
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда" 05.03.2020
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020 05.03.2020
В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом 05.03.2020
ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых 05.03.2020
Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию 05.03.2020
В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд 05.03.2020
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето 05.03.2020
В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку 05.03.2020
Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов 05.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака 05.03.2020
У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус 05.03.2020
В Кировской области экстренно приземлился вертолет санавиации 05.03.2020
Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот 05.03.2020
Зима в Европе оказалась самой теплой за полтора века 05.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 21:50
Рубрика: Культура

Большой театр отправляется в Париж и Тулузу

Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Большой театр во Франции, Париж и Тулуза, 10-16 марта
Опера Большого театра "Иван Грозный" уже стала событием московского музыкального сезона, а теперь готова потрясти и публику в Париже. Фото: Пресс-служба МКЗ "Зарядье" Опера Большого театра "Иван Грозный" уже стала событием московского музыкального сезона, а теперь готова потрясти и публику в Париже. Фото: Пресс-служба МКЗ "Зарядье"
Опера Большого театра "Иван Грозный" уже стала событием московского музыкального сезона, а теперь готова потрясти и публику в Париже. Фото: Пресс-служба МКЗ "Зарядье"

В связи с осложненной коронавирусом ситуацией часть крупных культурных мероприятий в Италии, Франции, Великобритании, в других странах Европы и Азии отменяется или переносится на другие сроки, а Россия, в свою очередь, ведет соответствующие переговоры с зарубежными партнерами. Но пока, по имеющейся информации, гастрольные планы Большого театра не изменились. 10 марта оперная труппа, оркеcтр и хор откроют оперой Чайковского фестиваль в Тулузе "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes) - крупнейший культурный проект, инициированный Туганом Сохиевым. Музыкальный руководитель Большого театра и Национального оркестра Капитолия Тулузы объединил в афише оба своих коллектива, и уже во второй раз они выступят в качестве "резидентов" с серией концертов французской и русской музыки на тулузском фестивале.

Фото: Ирина Штольба
В Ярославле выбрали победительницувсероссийского конкурса "Чайка"

Большой театр привезет в столицу Окситании три программы, которые будут звучать в самом крупном концертном зале Тулузы La Halle aux Grains (зал Зернового рынка на 2500 мест). На открытии исполнят не часто звучащую за рубежом оперу Чайковского "Мазепа", написанную по пушкинской "Полтаве". Действие ее разворачивается на Украине в начале XVIII века во время войны Петра I cо шведами: политические интриги Мазепы и Кочубея, фатальная любовь Марии к гетману, казни, убийства, безумие - в этой партитуре впечатляет все - и сюжет шекспировского размаха, и музыка Чайковского, полная резких контрастов, мелодических красот, ансамблей, массовых сцен. Премьера концертной версии "Мазепы" состоится на Исторической сцене Большого театра 7 и 8 марта.

Во второй вечер в Тулузе в La Halle aux Grains будет исполняться популярнейший во Франции "Евгений Онегин" Чайковского. Не так давно, в 2017 году, Большой театр уже представлял концертный вариант "Онегина" под руководством Тугана Сохиева на фестивале в Экс-ан-Провансе. В Тулузе в лирических сценах Чайковского заняты молодые певцы Большого театра - Светлана Лачина, Алексей Неклюдов, Андрей Потатурин. А в третий вечер в La Halle aux Grains с программой русской музыки выступят оркестр и хор Большого театра, которые исполнят "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, "Три русские песни" и Вторую симфонию Сергея Рахманинова.

Фото: Александр Иванишин
Оскарас Коршуновас осовременил чеховскую "Чайку" для МХТ

14 и 15 марта гастроли Большого театра продолжатся в Париже, на сцене филармонии. Здесь, в большом зале на 2400 человек, в рамках мини-фестиваля "Московский уикэнд" прозвучат опера Чайковского "Мазепа" и оратория из музыки Сергея Прокофьева к фильму Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" (в редакции Абрама Стасевича). Обжигающая прокофьевская музыка, погружающая в апокалиптическую атмосферу средневековой Московии, в кошмар тирании и фрустраций власти, не теряет своей актуальности. Большой театр три месяца назад исполнял "Ивана Грозного" в сопровождении кадров из фильма Эйзенштейна в Концертном зале "Зарядье", и то выступление стало одним из самых ярких событий московского музыкального сезона. Нет сомнения, что этот "Грозный" потрясет и парижскую публику.

Культура Культурный обмен Гид-парк Классика с Ириной Муравьевой

Главное сегодня

Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году