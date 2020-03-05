Борцы с терроризмом смогут получать несколько выплат одновременно

Документ направлен на повышение социальной защищенности тех, кто боролся и борется с терроризмом, а также членов семей граждан, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Таким лицам даются дополнительные гарантии выплат единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму". Выплаты будут предоставляться вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

В случае гибели военнослужащего членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, гражданину за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тысяч рублей.

Глава профильного комитета Василий Пискарев, подчеркнул, что новый закон направлен на повышение социальной защищенности указанных категорий граждан.