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05.03.2020 13:35
Рубрика: Власть

Борцы с терроризмом смогут получать несколько выплат одновременно

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о возможности для борцов с терроризмом и их семей рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Документ направлен на повышение социальной защищенности тех, кто боролся и борется с терроризмом, а также членов семей граждан, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Таким лицам даются дополнительные гарантии выплат единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму". Выплаты будут предоставляться вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

В случае гибели военнослужащего членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, гражданину за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тысяч рублей.

Глава профильного комитета Василий Пискарев, подчеркнул, что новый закон направлен на повышение социальной защищенности указанных категорий граждан.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Терроризм Антитеррор Все о выплатах военнослужащим Законопроекты и комментарии

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