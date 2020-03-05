Борис Мессерер открыл в Петербурге выставку живописи и графики

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открылась выставка работ народного художника России Бориса Мессерера.

Названа она "Магия ритма", охватывает период с конца 1960-х до новых работ, законченных уже в 2020 году. Полувековая ретроспектива.

Экспозиция разделена на три части: монументальные абстрактные полотна чередуются с предметными натюрмортами, интерьерными сценами с фигурами балерин и снова беспредметные композиции в технике цветного офорта. Как признался художник, "к концу жизни я стал рисовать более абстрактные картины".

Знаменитый цикл балерин. Готовящиеся к выступлению или отдыхающие на диване.

Композиции со стульями, граммофоном и раковинами … С гладильной доской и керосиновой лампой, с виолончелью…

- В нашем музее это уже третья выставка Бориса Мессерера, но все эти работы мы видим впервые, - отметила заведующая отделом выставок и проектов Жанна Телевицкая. - На прежних вернисажах были представлены петербургские пейзажи - графические и живописные, акварельные портреты Беллы Ахмадулиной и акварельные пейзажи, сделанные в Тарусе. Нынешняя экспозиция - абстрактная живопись (работы 1990-х годов и завершенные недавно), фирменные натюрморты художника - с граммофонами, балясинами, бутылками (работы давние, датированные 1970 годами и 2017-м). Название выставки "Магия ритма" соответствует представленным картинам, у каждой есть свой собственный ритм, ритмически выстроена трехчастная экспозиция.

- Перед нами работы большого художника, и нам важно и дорого общение с его миром, постижение этого мира, - подчеркнула директор музея Нина Попова. - Мы благодарны Борису Асафовичу за то, что он выбирает наш музей в качестве места, где можно представить свои работы за 50 лет.

Корреспонденту "РГ" Борис Мессерер рассказал:

- Я театральный художник, более 150 спектаклей сделано в разных театрах. Но всегда считал, что свою театральную деятельность надо подтверждать интересом и любовью к живописи. Мой петербургский друг Эдуард Кочергин театр делит с литературой, а я - с живописью.

Восхищаюсь Петербургом, много раз бывал здесь. На протяжении многих лет рисую Петербург, и одна из моих выставок в Музее Ахматовой была посвящена этому городу.

Я рисовал Петербург во все свои приезды и мне всегда не хватало времени закончить эти работы - вечно вторгалась какая-то постановка в театре, которая путала все планы.

У меня 50 петербургских картин - и больших! Это нешуточное дело. Ранние мои петербургские работы - акварели - датированы еще 1955 годом, когда я учился в Москве в архитектурном институте. И вот случай помог завершить работы в 2018 году - не было безумной занятости, как прежде. Я всегда стремился к чистому искусству живописи, всю жизнь хотел быть живописцем, не случайно закончил работы. А потом снова театр - большая работа в Малом театре с режиссером Владимиром Бейлисом - выпустили драму Гауптмана "Перед заходом солнца".

На открытие выставки пришли сценограф Эдуард Кочергин (главный художник БДТ имени Г. А. Товстоногова), поэт Александр Кушнер, писатели Валерий Попов, Андрей Арьев, искусствоведы Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, театральные деятели.

Взял слово Эдуард Кочергин, поздравил коллегу с открытием выставки и сказал:

- Ты художник фантастический! Твои спектакли подвигли меня на подвиги. Классическая декорация в "Кармен-сюите" в Большом театре произвела впечатление на всех нас. Замечательный цеховой дядька, наш "пахан"! Добрейший, умнейший. Прекрасно, что не забываешь нас - устраиваешь выставки в нашем городе.

- Думаю, это большое счастье для художника - знать, что его спектакли непрестанно, каждый месяц смотрят в разных театрах страны, - высказал свое мнение Андрей Арьев. - Многие великие художники растворяются в своей театральной деятельности, особенно уехавшие на Запад. А мы можем увидеть живопись, которой занимается Борис Мессерер. Для жителей нашего города, не бывающих на вернисажах в Москве, это большое открытие. В 2018 году в Музее Ахматовой была выставка Мессерера, там был прекрасный Петербург, и мы причисли его к питерским художникам - наконец у нас появился настоящий питерский художник! А теперь мы увидим и совершенно другую живопись Мессерера - это авангард, что приятно - просветленный.

К слову

Борис Мессерер - ученик Александра Дейнеки и Артура Фонвизина. Был мужем поэтессы Беллы Ахмадулиной. Двоюродный брат балерины Майи Плисецкой.