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05.03.2020 14:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Борис Мессерер открыл в Петербурге выставку живописи и графики

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открылась выставка работ народного художника России Бориса Мессерера.
Фото: Андрей Рыбачек / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Фото: Андрей Рыбачек / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото: Андрей Рыбачек / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Названа она "Магия ритма", охватывает период с конца 1960-х до новых работ, законченных уже в 2020 году. Полувековая ретроспектива.

Фото: www.instagram.com
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Экспозиция разделена на три части: монументальные абстрактные полотна чередуются с предметными натюрмортами, интерьерными сценами с фигурами балерин и снова беспредметные композиции в технике цветного офорта. Как признался художник, "к концу жизни я стал рисовать более абстрактные картины".

Знаменитый цикл балерин. Готовящиеся к выступлению или отдыхающие на диване.

Композиции со стульями, граммофоном и раковинами … С гладильной доской и керосиновой лампой, с виолончелью…

- В нашем музее это уже третья выставка Бориса Мессерера, но все эти работы мы видим впервые, - отметила заведующая отделом выставок и проектов Жанна Телевицкая. - На прежних вернисажах были представлены петербургские пейзажи - графические и живописные, акварельные портреты Беллы Ахмадулиной и акварельные пейзажи, сделанные в Тарусе. Нынешняя экспозиция - абстрактная живопись (работы 1990-х годов и завершенные недавно), фирменные натюрморты художника - с граммофонами, балясинами, бутылками (работы давние, датированные 1970 годами и 2017-м). Название выставки "Магия ритма" соответствует представленным картинам, у каждой есть свой собственный ритм, ритмически выстроена трехчастная экспозиция.

- Перед нами работы большого художника, и нам важно и дорого общение с его миром, постижение этого мира, - подчеркнула директор музея Нина Попова. - Мы благодарны Борису Асафовичу за то, что он выбирает наш музей в качестве места, где можно представить свои работы за 50 лет.

Корреспонденту "РГ" Борис Мессерер рассказал:

Фото: Предоставлено Театром им. Комиссаржевской
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- Я театральный художник, более 150 спектаклей сделано в разных театрах. Но всегда считал, что свою театральную деятельность надо подтверждать интересом и любовью к живописи. Мой петербургский друг Эдуард Кочергин театр делит с литературой, а я - с живописью.

Восхищаюсь Петербургом, много раз бывал здесь. На протяжении многих лет рисую Петербург, и одна из моих выставок в Музее Ахматовой была посвящена этому городу.

Я рисовал Петербург во все свои приезды и мне всегда не хватало времени закончить эти работы - вечно вторгалась какая-то постановка в театре, которая путала все планы.

У меня 50 петербургских картин - и больших! Это нешуточное дело. Ранние мои петербургские работы - акварели - датированы еще 1955 годом, когда я учился в Москве в архитектурном институте. И вот случай помог завершить работы в 2018 году - не было безумной занятости, как прежде. Я всегда стремился к чистому искусству живописи, всю жизнь хотел быть живописцем, не случайно закончил работы. А потом снова театр - большая работа в Малом театре с режиссером Владимиром Бейлисом - выпустили драму Гауптмана "Перед заходом солнца".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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На открытие выставки пришли сценограф Эдуард Кочергин (главный художник БДТ имени Г. А. Товстоногова), поэт Александр Кушнер, писатели Валерий Попов, Андрей Арьев, искусствоведы Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, театральные деятели.

Взял слово Эдуард Кочергин, поздравил коллегу с открытием выставки и сказал:

- Ты художник фантастический! Твои спектакли подвигли меня на подвиги. Классическая декорация в "Кармен-сюите" в Большом театре произвела впечатление на всех нас. Замечательный цеховой дядька, наш "пахан"! Добрейший, умнейший. Прекрасно, что не забываешь нас - устраиваешь выставки в нашем городе.

- Думаю, это большое счастье для художника - знать, что его спектакли непрестанно, каждый месяц смотрят в разных театрах страны, - высказал свое мнение Андрей Арьев. - Многие великие художники растворяются в своей театральной деятельности, особенно уехавшие на Запад. А мы можем увидеть живопись, которой занимается Борис Мессерер. Для жителей нашего города, не бывающих на вернисажах в Москве, это большое открытие. В 2018 году в Музее Ахматовой была выставка Мессерера, там был прекрасный Петербург, и мы причисли его к питерским художникам - наконец у нас появился настоящий питерский художник! А теперь мы увидим и совершенно другую живопись Мессерера - это авангард, что приятно - просветленный.

К слову

Борис Мессерер - ученик Александра Дейнеки и Артура Фонвизина. Был мужем поэтессы Беллы Ахмадулиной. Двоюродный брат балерины Майи Плисецкой.

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