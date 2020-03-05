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Рубрика: Общество

Ажурность, легкость, дизайн

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
Компания Buccellati бережно хранит традиции уникального мастерства, восходящего к эпохе итальянского Ренессанса.
Писательница и журналистка Беатриче Борромео - современное лицо бренда. Ее утонченность и раскованность подчеркивается длинными геометричными серьгами Rombi и каплевидной подвеской Ramage, в узоре которой стилизованы листья, создающие романтичный рисунок. Писательница и журналистка Беатриче Борромео - современное лицо бренда. Ее утонченность и раскованность подчеркивается длинными геометричными серьгами Rombi и каплевидной подвеской Ramage, в узоре которой стилизованы листья, создающие романтичный рисунок.
Писательница и журналистка Беатриче Борромео - современное лицо бренда. Ее утонченность и раскованность подчеркивается длинными геометричными серьгами Rombi и каплевидной подвеской Ramage, в узоре которой стилизованы листья, создающие романтичный рисунок.

Она вернула к жизни древние технологии, вырастила в собственных ателье и научила пользоваться ручными инструментами нынешнее поколение мастеров и гравировщиков, которое, в свою очередь, передает секреты ремесла своим детям. Новая глава Buccellati - элегантные и универсальные, выдающиеся, но в то же время понятные украшения в узнаваемом стиле.

Коллекция Opera Color, элемент логотипа марки, в который цветные камни внесли новые нюансы.

Украшения Tulle от Buccellati отличаются исключительной простотой, легкостью и грацией. Рисунки их кружев многообразны, они воплощены в белом и желтом золоте с гравировкой или украшены центральным камнем, вокруг которого строится узор. Каждый просвет "пчелиных сот", или "тюля", исполняется вручную. Гравировка, придающая металлу нежность, тоже нанесена с использованием традиционных ручных инструментов.

Коллекция Tulle, кольцо и серьги. Техника "тюль" довольно сложна: ювелир вручную высверливает тонкую золотую пластинку и делает в ней крохотные шестиугольные ячейки, похожие на пчелиные соты.

В коллекции Rombi естественные природные формы, так любимые Buccellati, стилизованы под геометрические фигуры. Оригинальный дизайн вдохновлен Ренессансом. Узор достигается умелой гравировкой кружевного золотого полотна. Сочетание белого и желтого золота усиливает эффект этой техники, известной как "флорентийский стиль".

Коллекция Rombi, ажурные серьги и подвеска, белое и желтое золото, бриллианты.

Ghirlanda - историческая линия, созданная компанией, чтобы подчеркнуть исключительное качество крупных драгоценных камней. Бриллианты классической огранки вставлены в ажурное обрамление из золота, полученное с помощью техники "a traforo".

Коллекции Tulle, подвеска, Ghirlanda, подвеска и серьги.

Мастерство ювелиров проявляется в способности создавать невероятно легкие украшения без сварных швов. Все творения этой линии выполнены в белом золоте. Монохромная красота подчеркивает впечатляющее мастерство исполнения.

Браслеты Tulle и Ghirlanda, белое золото, бриллианты.

Узор бриллиантовых гирлянд навевает поэтическое настроение вне времени.

Трудятся как пчелы: драгоценные кружева мастеров Buccellati
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