Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером на 101 году жизни. Об этом сообщило агентство Andina, ссылаясь на заявление сына Франсиско Переса де Куэльяра.

По его словам, отец умер "после нескольких сложных недель". Похороны дипломата пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, пишет РИА Новости.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу Лиме. С 1940 года работал в перуанском министерстве иностранных дел, занимал посты в посольствах во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии, в 1969-1971 годах был послом Перу в СССР. Пост генерального секретаря ООН он занял в 1982 году и проработал там два срока, активно участвуя в разрешении многих конфликтов.

Перес де Куэльяр являлся старейшим долгожителем из всех известных руководителей Перу.