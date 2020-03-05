Чем могут быть опасны GIF-файлы в WhatsApp

В WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую, сетевые злоумышленники могут получать доступ к личной переписке пользователей, а также пересылаемым фото.

Как сообщает aif.ru, уязвимость gif Hack позволяет отправить взломанный анимированный файл GIF, при открытии которого происходит заражение устройства жертвы.

Отмечается, что вредоносные GIF-файлы могут сработать автоматически, когда владелец мобильного устройства открывает галерею изображений, чтобы, например, отправить картинку кому-то из друзей.

Обновить свои месссенджеры рекомендуется всем, кто использует WhatsApp на смартфонах под управлением Android 8.1 и 9.1 - в новых версиях приложения ошибка уже исправлена.

По словам экспертов, от пользователей требуется проявлять внимательность - не открывать фальшивые сайты, подозрительные GIF-анимации и ссылки, полученные от незнакомцев, регулярно обновлять приложения - разработчики исправляют ошибки и выпускают свежие версии.