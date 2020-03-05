Число граждан на фондовом рынке в 2020 году не превысит 6 миллионов

Во второй половине 2020 года вероятно торможение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Тогда можно ожидать и замедление падения депозитных ставок по вкладам в российских банках.

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", дал прогноз по банковским ставкам и оценил вероятность ухода вкладчиков в другие сегменты финрынка.

- По данным Банка России, за последние 12 месяцев максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 крупнейших банках страны снизилась с 7,5 процента до 5,49 процента. По нашим оценкам, снижение банковских ставок может приостановиться вблизи 5 процентов годовых.

Таким образом, это затормозит переток вкладчиков на фондовый рынок. Напомним, что за прошлый год число физических лиц на рынке ценных бумаг удвоилось. На долю частных инвесторов в общем объеме биржевых торгов приходится уже более 40 процентов, или порядка 600 миллиардов рублей в месяц. По данным Московской Биржи, к началу февраля 2020 года количество уникальных клиентов на российском рынке превысило 4 миллиона.

Но в этом году я не ожидаю двукратного прироста количества инвесторов. Их рост к концу 2020 года может составить не более 50 процентов, а количество граждан на фондовом рынке способно достигнуть 6 миллионов.

Ситуация на фондовом рынке

Совокупная стоимость активов на брокерских счетах, включая финансовые инструменты и денежные средства, в конце 2019 года, по нашим оценкам на основе данных регулятора, превысила 11 трлн рублей. Полагаем, что на долю физических лиц приходится не менее 30 процентов этого объема.

Таким образом, к концу года, без учета изменения курсовой стоимости текущих активов, и при сохранении макроэкономической стабильности в стране можно было бы ожидать приток на рынок акций и облигаций порядка 2 трлн рублей.

Наблюдаемая в последние месяцы коррекция российского фондового рынка и рубля на фоне бушующего в мире коронавируса открывает возможности для среднесрочных и долгосрочных инвестиций в рублевые активы по привлекательным ценам.

Наши ожидания сводятся к затуханию процесса ослабления нацвалюты вблизи текущих уровней 65,5-66 рублей за доллар и восстановлению утраченных позиций отечественной валюты.

Сохраняется инвестиционная привлекательность российских активов - средняя дивидендная доходность акций крупнейших эмитентов находится на уровне 6,5 процента годовых, а считающиеся безрисоковыми гособлигации обеспечивают доходы, превышающие банковские ставки.

Эти факторы будут способствовать увеличению биржевой активности граждан. Не исключено, что со временем Россия по показателю инвестиционно-активного населения приблизится к крупнейшим экономикам мира.