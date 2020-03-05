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05.03.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Число граждан на фондовом рынке в 2020 году не превысит 6 миллионов

Текст: Георгий Панин
Во второй половине 2020 года вероятно торможение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Тогда можно ожидать и замедление падения депозитных ставок по вкладам в российских банках.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", дал прогноз по банковским ставкам и оценил вероятность ухода вкладчиков в другие сегменты финрынка.

Агентство по страхованию вкладов рассчитается с ЦБ по долгам в 2022 году

- По данным Банка России, за последние 12 месяцев максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 крупнейших банках страны снизилась с 7,5 процента до 5,49 процента. По нашим оценкам, снижение банковских ставок может приостановиться вблизи 5 процентов годовых.

Таким образом, это затормозит переток вкладчиков на фондовый рынок. Напомним, что за прошлый год число физических лиц на рынке ценных бумаг удвоилось. На долю частных инвесторов в общем объеме биржевых торгов приходится уже более 40 процентов, или порядка 600 миллиардов рублей в месяц. По данным Московской Биржи, к началу февраля 2020 года количество уникальных клиентов на российском рынке превысило 4 миллиона.

Но в этом году я не ожидаю двукратного прироста количества инвесторов. Их рост к концу 2020 года может составить не более 50 процентов, а количество граждан на фондовом рынке способно достигнуть 6 миллионов.

Ситуация на фондовом рынке

Совокупная стоимость активов на брокерских счетах, включая финансовые инструменты и денежные средства, в конце 2019 года, по нашим оценкам на основе данных регулятора, превысила 11 трлн рублей. Полагаем, что на долю физических лиц приходится не менее 30 процентов этого объема.
Курс рубля попал под "качели"

Таким образом, к концу года, без учета изменения курсовой стоимости текущих активов, и при сохранении макроэкономической стабильности в стране можно было бы ожидать приток на рынок акций и облигаций порядка 2 трлн рублей.

Наблюдаемая в последние месяцы коррекция российского фондового рынка и рубля на фоне бушующего в мире коронавируса открывает возможности для среднесрочных и долгосрочных инвестиций в рублевые активы по привлекательным ценам.

Наши ожидания сводятся к затуханию процесса ослабления нацвалюты вблизи текущих уровней 65,5-66 рублей за доллар и восстановлению утраченных позиций отечественной валюты.

ЦБ признал распространение коронавируса значимым риском для экономики

Сохраняется инвестиционная привлекательность российских активов - средняя дивидендная доходность акций крупнейших эмитентов находится на уровне 6,5 процента годовых, а считающиеся безрисоковыми гособлигации обеспечивают доходы, превышающие банковские ставки.

Эти факторы будут способствовать увеличению биржевой активности граждан. Не исключено, что со временем Россия по показателю инвестиционно-активного населения приблизится к крупнейшим экономикам мира.

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