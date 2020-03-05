Что, как не женские губы, могло вдохновить Кристиана Лубутена на свой путь в индустрии красоты?

В 2015 году появилась коллекция губных помад Rouge Louboutin, дерзкий, смелый макияж губ, вдохновленный фирменной красной подошвой туфель. Современная линия средств для губ включает в себя помады, лаки, блески и масло. На флаконе масла для губ - узор в виде хвоста русалки, колпачок с кольцом превращает флакон в кулон, который можно носить на шее. Его форма отсылает к эстетике старинных ближневосточных украшений.

Лак для ногтей линии Art.

Сегодня в мире косметики Кристиана Лубутена есть еще лаки для ногтей и декоративная линия для глаз. В России коллекция Christian Louboutin Beauty эксклюзивно представлена в ЦУМе.