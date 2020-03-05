ЦИК: Возможностей для "каруселей" на голосовании по Конституции не будет

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, как пройдет досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. По ее словам, все списки участников процедуры будут четко проверять и перепроверять.

"Никакой возможности, никакого завода для двойного голосования или какой-то "карусели" - просто нет!" - подчеркнула она, выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Напомним, что за три дня до основного дня голосования - 22 апреля - смогут проголосовать те, у кого в последний момент появились какие-то обстоятельства и кто не сможет прийти на участок.