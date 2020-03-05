Деревья Амазонии перестанут поглощать углерод

Тропические леса Амазонии уже в следующем десятилетии могут начать выбрасывать в атмосферу гораздо больше углерода, чем будут поглощать. Как утверждают авторы нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature, это в первую очередь связано с тем, что деревья выделяют CO2, когда погибают. С одной стороны, это естественный процесс. Однако он имеет катастрофические последствия из-за пожаров и засух, вызванных изменениями климата, а также вырубки лесов и увеличения выбросов парниковых газов, с которыми тропики могут просто перестать справляться.

Еще в 1990-х годах Амазония "перерабатывала" около 17 процентов вредных выхлопов, связанных с деятельностью человека. Однако к 2010 году площадь ее лесов сократилась на 19 процентов, количество тех же выхлопов выросло на 46 процентов, и как итог - сегодня амазонский "фильтр" поглощает всего 6 процентов углерода, производимого человеком. Как посчитали журналисты газеты The Guardian, за 20 лет леса "недопоглотили" столько выбросов, сколько производят Британия, Германия, Франция и Канада за 10 лет.

В своем докладе ученые также отметили, что похожая участь ждет и африканские леса, правда, на пару лет позже. Как оказалось, в Африке тропики менее подвержены частым засухам, чем в Амазонии.