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05.03.2020 21:16
Рубрика: В мире

Лес может задохнуться

Деревья Амазонии перестанут поглощать углерод
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Тропические леса Амазонии уже в следующем десятилетии могут начать выбрасывать в атмосферу гораздо больше углерода, чем будут поглощать. Как утверждают авторы нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature, это в первую очередь связано с тем, что деревья выделяют CO2, когда погибают. С одной стороны, это естественный процесс. Однако он имеет катастрофические последствия из-за пожаров и засух, вызванных изменениями климата, а также вырубки лесов и увеличения выбросов парниковых газов, с которыми тропики могут просто перестать справляться.
Фото: twitter.com/izabellanilsso1 / EPA
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Еще в 1990-х годах Амазония "перерабатывала" около 17 процентов вредных выхлопов, связанных с деятельностью человека. Однако к 2010 году площадь ее лесов сократилась на 19 процентов, количество тех же выхлопов выросло на 46 процентов, и как итог - сегодня амазонский "фильтр" поглощает всего 6 процентов углерода, производимого человеком. Как посчитали журналисты газеты The Guardian, за 20 лет леса "недопоглотили" столько выбросов, сколько производят Британия, Германия, Франция и Канада за 10 лет.

В своем докладе ученые также отметили, что похожая участь ждет и африканские леса, правда, на пару лет позже. Как оказалось, в Африке тропики менее подвержены частым засухам, чем в Амазонии.

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