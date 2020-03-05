Детей до 16 лет запретят высаживать из автобусов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проекты поправок в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и КоАП, помимо прочего, разрешающие контролерам на общественном транспорте требовать паспорта у пассажиров. Кроме того, планируется законодательно запретить высаживать из автобусов детей, у которых на руках не оказалось билетов.

"Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет".

По его словам, если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители будут не вправе заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, надо дать ему возможность вернуться домой.

"Вопросы же в таких случаях надо задавать его родителям. Известны случаи, когда безбилетных детей высаживали из общественного транспорта в тех случаях, когда их здоровье и даже жизнь оказывались под угрозой, - говорит Владимир Груздев. - Также вводятся нормы, наделяющие контролеров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Кроме того, проект поправок в КоАП предлагает отнести к административной ответственности провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, в том числе частичной".