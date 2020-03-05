Два случая заражения вирусом COVID-19 зафиксировано в аппарате ЕС

Два случая заражения вирусом COVID-19 зафиксировано в аппарате Евросоюза. В Европарламенте отменены более ста мероприятий с участием семи тысяч человек и запрещены посещения и экскурсии.

"Если хочешь рассмешить господа, расскажи ему о своих планах", - сказал греческий замминистра по вопросам миграции Гиоргиос Комутсакос на встрече в Брюсселе, посвященной событиям на границе его страны с Турцией. Относилось это к программе новой Еврокомиссии на первые 100 дней ее работы, начавшейся 1 декабря, и, конечно, не содержавшей упоминаний о коронавирусе. Теперь все изменилось - не только в странах-членах, но и в центре европейской политической жизни в Брюсселе. В структурах ЕС официально зафиксировано два случая заражения сотрудников коронавирусом - один из них в европейском оборонном агентстве, а второй - в Евросовете. В первом случае заболевший отдыхал в Италии. Ситуация усложняется тем, что после этого он вышел на работу и общался с коллегами. Теперь все те, с кем он контактировал, находятся на карантине, а заседания агентства в штаб-квартире и любых других помещениях отменены до 13 марта. Во втором случае сотрудник отдела информационной безопасности Европейского совета заразился, не выезжая из Бельгии, где количество заболевших достигло пятидесяти. В Евросовете сообщили: "Мы выявляем людей, с которыми коллега находился в тесном контакте на рабочем месте". Но остановить работу из-за нового витка миграционного кризиса в Евросовете, в отличие от Европарламента, не могут.

Совсем другое дело в Британии. В прошедшие сутки там произошел резкий скачок: количество заболевших за одну ночь увеличилось вдвое. На этом фоне в британском парламенте задумались о том, чтобы отправить палату общин на длительные "пасхальные" каникулы - с конца марта по сентябрь. "Самые долгие каникулы, о каких мы когда-либо слышали", - цитирует местное издание The Times высокопоставленного британского политика. А пока что в здание парламента перестанут впускать посторонних.