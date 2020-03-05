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05.03.2020 19:38
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

Ученые Хельсинкского университета пришли к выводу, что обычная вакцинация в детстве повышает эффективность антираковой терапии в зрелом возрасте.

Они провели ряд исследований на лабораторных мышах. В одной группе животным сделали прививки от столбняка, а мыши в другой группе оставались непривитыми. При развитии у подопытных злокачественной опухоли им стали проводить антираковую терапию. У мышей первой группы эффективность лечения была заметно выше, чем у той, которая осталась без первоначальных прививок. Результаты этих опытов опубликованы в журнале Cancer Research.

Фото: Фото: iStock
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Эффект достигался за счет усиления иммунного ответа организма, считают ученые. Любые вакцины, введенные в организм, активируют защитные клетки, и в целом иммунитет в этом случае выше.

"Это открытие может оказать серьезное влияние на существующие протоколы иммунотерапии", сообщается в пресс-релизе университета.

Следующим шагом стало создание нового противоопухолевого средства на основе полученных знаний. По словам руководителя исследования профессора Винченцо Черулло, национальные программы вакцинации существуют во многих странах, таким образом большая часть населения привито против общих патогенов. Это способствует возникновению патоген-специфической иммунной памяти. При повторном обнаружении патогенов организм реагирует сильнее и быстрее - ученые называют это вторичным ответом.

В то же время существующие на сегодняшний день вакцины против рака обладают скорее первичным, а не вторичным иммунным ответом. И исследователи задались вопросом, как превратить противоопухолевый ответ в эффективный вторичный.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Они решили объединить уже имеющуюся антивирусную вакцину с противоопухолевой. И разработали гибридную противораковую вакцину - PeptiCRAd.

По сути дела, это вирус, к поверхности которого прикреплены небольшие кусочки опухоли. Главное условие, чтобы пациент в детстве был привит от этого вируса (например, от оспы или дифтерии). Таким образом, используются преимущества уже существующей патоген-специфической иммунологической памяти, присутствующей у вакцинированных людей. Уже существующие в организме привитого человека иммунные Т-клетки направляются к вирусу и одновременно к опухоли, преобразуя слабый первичный противоопухолевый иммунный ответ в более сильный вторичный.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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