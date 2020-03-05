Свежий опрос ВЦИОМа свидетельствует: 90 процентов опрошенных не одобряют неофициальные отношения. К так называемому гражданскому браку больше склонна молодежь: 16 процентов мужчин и женщин до 34 лет выбрали бы такую форму жизни. И только 5 процентов наших граждан после 60 лет не видят ничего плохого в семье без похода в госучреждение.

Почему молодые россияне не торопятся ставить штамп в паспорте, объяснил психолог Евгений Зингер.

Во-первых, считает он, хотя современная молодежь и предпочитает проверить свои чувства, пожив вместе без регистрации, однако, пройдя "биохимический" этап любви и присмотревшись друг к другу, разумное и практичное поколение все же идет в ЗАГС. Часто настороженное отношение к браку связано с личными историями, где в роду могли быть тяжелые, иногда тиранические отношения между супругами, пьянство одного из них.

- Исторически и культурно так сложилось, что венчание (которое существовало еще до государственной процедуры заключения брака) было своего рода маркером инициации, перехода человека из одного статуса в другой, - рассуждает психолог. - Сейчас, если молодые не венчаются, таких мощных культурных процедур нет. Человеку двадцать, юридически он уже давно не ребенок, живет с партнером, но у родителей. Они его поят, кормят. И внутри себя он не осознает, что уже взрослый и может взять на себя ответственность. А оформление брака как раз и рассматривается как психологическое признание своей зрелости. Поэтому так страшно выдать своему партнеру гарантию на совместную жизнь.

Как считает руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова, потеря культуры брачных отношений связана с агрессивной рекламой гражданского брака и особенностями правоприменительной практики, когда добившиеся многого в жизни люди рискуют после развода остаться ни с чем. "А невесту с женихом нужно воспитывать с младых ногтей", - резюмирует общественный деятель.

Справка

В официальном браке состоят 52% россиян.