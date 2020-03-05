Елизавета II провела церемонию вручения наград в перчатках из-за COVID-19

Британская королева Елизавета II впервые за десятилетие провела церемонию вручения наград, надев длинные белые перчатки. Это было сделано на фоне роста в Великобритании числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

В канцелярии Ее Величества не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве защиты от инфицирования, пишет ТАСС. Однако Джо Литтл, главный редактор журнала о жизни королевской семьи, назвал это разумной предосторожностью.

По его словам, остается шесть недель до 94-го дня рождения Елизаветы II, а она находится в том возрасте, когда люди особенно подвержены подобным вирусам. "Другой возможностью была отмена церемонии, но королева - монарх, выступающий за привычный ход вещей", - отметил Литтл.

В Великобритании уже зарегистрировано более 50 случаев инфицирования новым коронавирусом.