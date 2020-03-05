Европа торопит Британию с разводом

Новости

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка 00:11
В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы 05.03.2020
Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной 05.03.2020
В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса 05.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России 05.03.2020
Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 05.03.2020
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 05.03.2020
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 05.03.2020
Медведев прибыл в Казахстан, где обсудит сотрудничество в сфере безопасности 05.03.2020
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда" 05.03.2020
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020 05.03.2020
В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом 05.03.2020
ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых 05.03.2020
Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию 05.03.2020
В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд 05.03.2020
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето 05.03.2020
В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку 05.03.2020
Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов 05.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака 05.03.2020
У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус 05.03.2020
В Кировской области экстренно приземлился вертолет санавиации 05.03.2020
Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот 05.03.2020
Зима в Европе оказалась самой теплой за полтора века 05.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 22:08
Рубрика: В мире

Европа торопит Британию с разводом

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Вирус вирусом, а дела делами. Брюссель при всех сегодняшних драматических разворотах с эпидемией коронавируса правомерно ожидает от Лондона продолжения процедуры развода с Евросоюзом.

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье предупредил Бориса Джонсона, что Британия должна будет уважать независимость Евросоюза и признавать тот факт, что блок имеет свои "красные линии" в торговых переговорах. Завершая первый раунд встреч, Барнье предупредил Джонсона, что возникают "очень, очень трудные" разногласия между сторонами, тогда как время при этом истекает.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Ассоциированное членство в ЕС утешит "проигравших" Brexit британцев

"Давайте избегать недопонимания - Соединенное Королевство потратило на этой неделе массу времени, настаивая на своей независимости : дамы и господа, никто не сомневается в независимости Соединенного Королевства. Но мы также просим Соединенное Королевство уважать и нашу собственную независимость", - призвал Мишель Барнье.

Уже само по себе вышесказанное не требует комментариев. Мало кто предавался иллюзиям, что развод Евросоюза с Британией будет процедурой достойной всеобщего умиления. Наблюдатели с самого начала предсказывали, что немало потов прольется в жарких дебатах и что развод будет мероприятием впечатляюще затратным для обеих сторон.

Евросоюз устами Барнье выразил безусловное уважение суверенности Соединенного Королевства, но при этом подчеркнул, что точно также как Британия выставляет свои условия для доступа к ее рынку, Евросоюз выставляет условия для открытия своих рынков по части товаров и услуг. "Вопрос не в нашей взаимной независимости: на самом деле вопрос состоит в том, что именно каждый из нас будет делать с нашей независимостью."

Подводя итог первой стартовой недели переговоров, главный переговорщик сообщил, что Британия отказалась подписать обязательство оставаться в Европейской конвенции по правам человека, а также отклонила соглашение обязывающее ее к "высоким стандартам" по трудовым ресурсам, окружающей среде и положениям касающимся государственной помощи.

Барнье отметил: "Соединенное Королевство проинформировало нас, что оно не желает брать на себя обязательства формально применять Европейскую Конвенцию по правам человека". Что касается положений по "равным возможностям", Барнье заявил, что Британия желает сохранить высокие стандарты, при этом не беря на себя юридические обязательства. Главный переговорщик не скрывал своего недоумение тем, что Великобритания не желает брать на себя формальные обязательства. "Это вопрос доверия", - резюмировал Барнье.

Первыми негативные последствия Brexit испытали на себе французские рыбаки

Обе стороны переговорщиков - а в них участвуют от двухсот до трехсот официальных лиц - хорошо понимают, что их дебаты могут оказаться под вопросом в связи с разбегающейся эпидемией коронавируса. На вопрос будут ли в этой ситуации продолжены переговоры, Мишель Барнье не дал определенного ответа, которого, впрочем, крайне трудно было бы в данных обстоятельствах от кого-либо ожидать. Тем не менее Барнье добавил, что никаких запретов на встречи и заседания нет. Главный переговорщик пояснил, что в рабочей комнате собираются самое большее двести человек и что будут предприняты все необходимые меры предосторожности дабы участники переговоров могли продолжать свою работу.

Судя по всему британская сторона переговорщиков и сторона ЕС на сей раз явно откажутся от традиционных объятий, поцелуев и рукопожатий, ограничившись лишь ударом локтя об локоть.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах