Европа торопит Британию с разводом

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье предупредил Бориса Джонсона, что Британия должна будет уважать независимость Евросоюза и признавать тот факт, что блок имеет свои "красные линии" в торговых переговорах. Завершая первый раунд встреч, Барнье предупредил Джонсона, что возникают "очень, очень трудные" разногласия между сторонами, тогда как время при этом истекает.

"Давайте избегать недопонимания - Соединенное Королевство потратило на этой неделе массу времени, настаивая на своей независимости : дамы и господа, никто не сомневается в независимости Соединенного Королевства. Но мы также просим Соединенное Королевство уважать и нашу собственную независимость", - призвал Мишель Барнье.

Уже само по себе вышесказанное не требует комментариев. Мало кто предавался иллюзиям, что развод Евросоюза с Британией будет процедурой достойной всеобщего умиления. Наблюдатели с самого начала предсказывали, что немало потов прольется в жарких дебатах и что развод будет мероприятием впечатляюще затратным для обеих сторон.

Евросоюз устами Барнье выразил безусловное уважение суверенности Соединенного Королевства, но при этом подчеркнул, что точно также как Британия выставляет свои условия для доступа к ее рынку, Евросоюз выставляет условия для открытия своих рынков по части товаров и услуг. "Вопрос не в нашей взаимной независимости: на самом деле вопрос состоит в том, что именно каждый из нас будет делать с нашей независимостью."

Подводя итог первой стартовой недели переговоров, главный переговорщик сообщил, что Британия отказалась подписать обязательство оставаться в Европейской конвенции по правам человека, а также отклонила соглашение обязывающее ее к "высоким стандартам" по трудовым ресурсам, окружающей среде и положениям касающимся государственной помощи.

Барнье отметил: "Соединенное Королевство проинформировало нас, что оно не желает брать на себя обязательства формально применять Европейскую Конвенцию по правам человека". Что касается положений по "равным возможностям", Барнье заявил, что Британия желает сохранить высокие стандарты, при этом не беря на себя юридические обязательства. Главный переговорщик не скрывал своего недоумение тем, что Великобритания не желает брать на себя формальные обязательства. "Это вопрос доверия", - резюмировал Барнье.

Обе стороны переговорщиков - а в них участвуют от двухсот до трехсот официальных лиц - хорошо понимают, что их дебаты могут оказаться под вопросом в связи с разбегающейся эпидемией коронавируса. На вопрос будут ли в этой ситуации продолжены переговоры, Мишель Барнье не дал определенного ответа, которого, впрочем, крайне трудно было бы в данных обстоятельствах от кого-либо ожидать. Тем не менее Барнье добавил, что никаких запретов на встречи и заседания нет. Главный переговорщик пояснил, что в рабочей комнате собираются самое большее двести человек и что будут предприняты все необходимые меры предосторожности дабы участники переговоров могли продолжать свою работу.

Судя по всему британская сторона переговорщиков и сторона ЕС на сей раз явно откажутся от традиционных объятий, поцелуев и рукопожатий, ограничившись лишь ударом локтя об локоть.