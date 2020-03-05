Фея-крестная в ремейке "Золушки" станет бесполым негром

Очередная впечатляющая победа (сарказм, если кто сомневается): в игровом ремейке классической "Золушки", который обещан на экраны в следующем году, фея-крестная героини станет "гендерно нейтральной". То есть андрогином, суть бесполым существом.

Об этом замечательном новаторстве передает CBS News. Напомнив, что Золушкой в предстоящем мюзикле, ожидаемом теперь с особо нездоровым интересом, станет латиноамериканская певица Камила Кабелью, а фею сыграет эффектный и крайне уже прославленный американский темнокожий актер Билли Портер ("Американская история ужасов", "Поза"). Тот, что, помимо прочих добродетелей, ввел моду приторачивать к фрачному верху пышные юбки с оборками в пол. Получая тем красоты неописуемые, сами понимаете.

Как прокомментировал назначение Портер, "у волшебства пола нет" - во-первых. А, во-вторых, новое прочтение этой уже вдоль и поперек известной сказки явно поможет освежить ее для нынешнего поколения детей. Сделав "реально мощной".

"Думаю, дети уже готовы к такому. А вот взрослые "тормозят", - высказался артист. Не забыв сам себя похвалить за талантливость и глубину проникновения в образ.