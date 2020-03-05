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05.03.2020 20:47
Рубрика: Экономика

ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко

В приложении для самозанятых "Мой налог" зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

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По данным ведомства, количество пробитых самозанятыми чеков превысило 58 млн. Средний доход по чеку вырос и составил одну тысячу рублей. Суммарный доход, полученный самозанятыми в 23 регионах (с января эксперимент по налогу на профессиональный доход распространили еще на 19 территорий), превышает 60 млрд рублей.

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Регистрироваться в мобильном приложении "Мой налог" могут граждане, которые работают "на себя", создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности. Налоговые органы рассчитывают его на основании данных, которые самозанятые вносят в мобильное приложение.

Ставка налога для работающих с физлицами не превышает 4%. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%.

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