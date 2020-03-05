ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых

В приложении для самозанятых "Мой налог" зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

По данным ведомства, количество пробитых самозанятыми чеков превысило 58 млн. Средний доход по чеку вырос и составил одну тысячу рублей. Суммарный доход, полученный самозанятыми в 23 регионах (с января эксперимент по налогу на профессиональный доход распространили еще на 19 территорий), превышает 60 млрд рублей.

Регистрироваться в мобильном приложении "Мой налог" могут граждане, которые работают "на себя", создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности. Налоговые органы рассчитывают его на основании данных, которые самозанятые вносят в мобильное приложение.

Ставка налога для работающих с физлицами не превышает 4%. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%.