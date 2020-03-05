Генеральный прокурор Украины отправлен в отставку

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Того самого деятеля, которого в разговоре с Дональдом Трампом президент Зеленский называл "на 100 процентов своим человеком" и который спустя полгода после назначения стал одним из главных раздражителей для общества и "команды Зе". После Рябошапки, как утверждают киевские "инсайдеры", в отставку вскоре должны отправиться глава Национального антикоррупционного бюро и руководство Нацбанка.

Хотя постановление о недоверии генпрокурору было подано 158 депутатами, преимущественно от партии "Слуга народа", настоящим инициатором ухода Рябошапки называют самого Владимира Зеленского, недовольного отсутствием зримых результатов его работы. В частности, по расследованию преступлений Петра Порошенко - Рябошапка откровенно игнорировал обвинения в его адрес, и тем чаще критики упрекали Зеленского адресованными предшественнику словами "я ваш приговор" и "придет весна - будем сажать". Кроме того, Рябошапка прямо покрывал обвиняемых в убийствах неонацистов, в том числе убийц писателя Олеся Бузины, что также вызывало скандалы, бьющие непосредственно по президенту. Не все в порядке у Рябошапки оказалось и с декларацией имущества, что породило тезис о его коррумпированности.

Зато он очень нравился посольству США, под руководством которого проводил реформу прокуратуры, которая свелась к переаттестации и сокращению прокуроров, а также переименованию генеральной прокуратуры в Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ). Более того, временный поверенный в делах США на Украине присутствовал на пресс-конференции Рябошапки, посвященной окончанию реформы, что, опять же, заставило говорить об отсутствии у государства Украины политической субъектности и независимости. Поэтому, когда пошли разговоры о неизбежной смене Кабинета министров, по сумме прегрешений было предложено отправить в отставку и генпрокурора.

За Рябошапку боролись иностранные "друзья Украины". Накануне отставки у него состоялась встреча с послами G7, которые отметили его "прекрасную работу" и "большие успехи". Кампания по отбеливанию имиджа Рябошапки шла и в СМИ, принадлежащих олигарху Пинчуку или связанных со структурами Джорджа Сороса. Однако Зеленский проявил редкостную непреклонность. "Мое личное мнение: пусть депутаты голосуют, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский перед голосованием о недоверии Рябошапки.

Выступая с трибуны с отчетом, Рябошапка заметно нервничал и даже опрокинул стакан с водой. Понимая, что большинство за его уход в Раде есть, он демонстративно покинул парламент, не оставшись на сессию вопросов-ответов, чем еще больше раззадорил депутатов, которые не нашли для него добрых слов. Иные в своих выступлениях даже прямо называли его "пустым местом".

В итоге недоверие генпрокурору выразили 263 депутата, при 226 необходимых голосах. С этого момента начинаются консультации о новом генеральном прокуроре. У Зеленского называют две кандидатуры на вакантную должность. Это исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, чья работа на посту воспринимается обществом положительно, и ее даже называют единственным украинским правоохранителем, работающим на совесть. Второе имя - Сергей Ионушас. Это юрист студии "95-й квартал", специалист по авторскому и корпоративному праву, уроженец Санкт-Петербурга. Пока о нем более сказать нечего, кроме того, что при следующем телефонном разговоре с президентом США Зеленский может уже с полной уверенностью утверждать, что это "на сто процентов его человек".