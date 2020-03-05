Госдума приняла закон о региональных омбудсменах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о статусе уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Теперь должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, а при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц".

На эту должность может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет на срок до пяти лет и провести на ней не более двух сроков подряд. При этом назначенный должен обладать безупречной репутацией, иметь высшее образование, познания в области прав и свобод человека, опыт защиты этих прав. У кандидата должно быть исключено гражданство иностранного государства или вид на жительство. Кандидатуры регионального омбудсмена должны также согласовываться с федеральным уполномоченным по правам человека.

С принятием этого законопроекта завершится формирование единой государственной системы защиты прав человека в России, подчеркивает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.