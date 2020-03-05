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05.03.2020 13:58
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых

Текст: Татьяна Замахина
За отказ обслуживать инвалида или пожилого человека будут грозить серьезные штрафы. Тех, кто сознательно ущемляет права таких граждан, накажут на сумму до полумиллиона рублей.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Закон поможет предотвратить безобразные ситуации, связанные с отказом в обслуживании, например, в кафе или в ресторане по причине ограниченных возможностей здоровья или пожилого возраста, объяснили в Госдуме. Речь может идти о наложении штрафа на должностные лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юрлица - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Инициатива была внесена правительством во исполнение поручения президента России, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс", - заявила она. Из таких резонансных случаев - скандал в Екатеринбурге, когда инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он не портил аппетит посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырем.

Комментируя ранее инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимыми ситуации, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пускают в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки, отметил он: ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч подобных жалоб.

Поправки предусматривают ряд исключений: так, при наличии оснований можно отказать в доступе к аттракционам или на борт самолета. Кроме того, речь идет и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.

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