Госдума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых

За отказ обслуживать инвалида или пожилого человека будут грозить серьезные штрафы. Тех, кто сознательно ущемляет права таких граждан, накажут на сумму до полумиллиона рублей.

Закон поможет предотвратить безобразные ситуации, связанные с отказом в обслуживании, например, в кафе или в ресторане по причине ограниченных возможностей здоровья или пожилого возраста, объяснили в Госдуме. Речь может идти о наложении штрафа на должностные лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юрлица - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Инициатива была внесена правительством во исполнение поручения президента России, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс", - заявила она. Из таких резонансных случаев - скандал в Екатеринбурге, когда инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он не портил аппетит посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырем.

Комментируя ранее инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимыми ситуации, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пускают в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки, отметил он: ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч подобных жалоб.

Поправки предусматривают ряд исключений: так, при наличии оснований можно отказать в доступе к аттракционам или на борт самолета. Кроме того, речь идет и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.