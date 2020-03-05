Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Документ касается граждан, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
При этом льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше.
Принятие такого законопроекта улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, сказал спикер журналистам. Кстати, при недостаточно большой сумме накоплений выплату из фонда можно получить единовременно - целиком.
Володин ожидает, что интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям после вступления закона в силу повысится. Предлагаемое правило, полагает спикер, может стать интересно и для новых категорий вкладчиков - военнослужащих, бюджетников. При этом НПФ, по его словам, смогут запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории.
Как подчеркнул один из авторов, депутат от "Единой России", Дмитрий Скриванов, задача законодателей - создать правовой механизм, при котором "у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов встретить старость уверенно".
Важно, что документ исключает из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа. Это создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и иностранцев, заявил один из авторов, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А также можно будет привлечь в систему добровольных пенсий лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, уточняется в пояснительной записке.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года.