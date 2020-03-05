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04.03.2020 22:06
Рубрика: Общество

Двадцать четыре оттенка

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
Выпуск губной помады Rouge Hermes - первый шаг нового подразделения знаменитого французского бренда: в марте в фирменных магазинах появится помада 24 оттенков.
Rouge Hermes. Rouge Hermes.
Rouge Hermes.

"Основатель дома Тьерри Эрмес прославился экипировкой для верховой езды, которая была настолько тонкой, что давала животному свободу и подчеркивала его красоту. Мы - ремесленники на службе полезной красоты", - говорит Пьер-Алекси Дюма, арт-директор марки. Вся новая коллекция Hermes Beaute посвящена красоте губ: в ней 10 матовых помад и 14 атласных. "Подобно шелковому платку на шее женщины, который придает яркость, мы хотели, чтобы макияж заново открыл это ощущение цвета, - дополняет Бали Барэ, арт-директор женского подразделения марки. - Помада подчеркивает индивидуальность женщины, не меняя ее".

Помады отличаются матовым или блестящим колечком посредине футляра, напоминающего архитектурные произведения эпохи Баухауса. Кончик стержня атласной помады закруглен, что позволяет наносить ее широким движением. Кончик матовой помады заострен - для точного и четкого жеста при нанесении. Кроме помад, в коллекцию входят бальзам, блеск для губ, карандаш и кисточка для нанесения помады.

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