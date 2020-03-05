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05.03.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Текст: Максим Домчев

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира, который стартовал в Чехии. Россиянки снова вне первой десятки.

Фото: РИА Новости
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира в Нове-Место проходит без зрителей из-за решения властей Чехии. Причиной такого решения стал коронавирус, опасность заражения которым очень высока в местах большого скопления людей.

Открывал программу Кубка мира женский спринт. Дистанцию 7,5 км быстрее всех преодолела немка Дениз Херрман. Она не допустила ни одного промаха и финишировала спустя 18 минут и 51 секунду.

Второй результат у Анаис Бескон, отставшей на 27,2 секунды, третий результат у хозяйки соревнований Маркеты Давидовой - 49,7 секунды. Она по ходу гонки допустила один промах.

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Россиянки не попали в первую десятку. Лучший результат у Екатерины Юрловой-Перхт, которая допустила два промаха и отстала от победительницы на 1 минуту 33,3 секунды. Лариса Куклина стала 16-й с отставанием 1.44,7, также промахнувшаяся дважды.

Замкнула топ-40 Ирина Старых. Кристина Резцова стала 63-й, а Ульяна Кайшева - 86-й.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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