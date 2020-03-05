Игрок "Тоттенхэма" подрался с болельщиком после поражения в Кубке Англии

"Тоттенхэм" проиграл "Норвичу" в Кубке Англии в серии пенальти, а футболист команды Эрик Дайер устроил драку с болельщиком на трибуне.

В 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" встречался с "Норвичем". В основное время матча "Тоттенхэм" после удара Яна Вертонгена вел в счете, но "Норвич", благодаря голу Йосипа Дрмича, сумел отыграться.

Дополнительное время не выявило сильнейшего, и в итоге победитель определялся в серии послематчевых пенальти. Удачливее оказался "Норвич", выигравший со счетом 3:2. В четвертьфинале эта команда встретится с победителем матча "Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед". После финального свистка произошел весьма неприятный инцидент. Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер неожиданно пробрался на трибуну и вступил в потасовку с одним из болельщиков. Их с трудом разняли стюарды. Как сказал главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, болельщик с трибун позволил себе оскорбления в адрес Дайера и его младшего брата.

"Этот человек оскорбил Эрика, его брата, семья игрока была на трибуне, и им это не понравилось, - сказал Моуринью ВВС. - Да, Дайер поступил так, как не должен был, но в такой ситуации каждый из нас сделал бы так же. Я понимаю своего футболиста и на его стороне".