Год 20-летия радиостанции стартовал с фирменного праздника - Big Love Show. Масштабные концерты прошли с аншлагами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. На сцену вышло много звезд - Дима Билан, Тимати, Макс Барских, Елка, Сергей Лазарев, Егор Крид, Полина Гагарина... А начался праздник с того, с чего 20 лет назад и начиналось Love Radio, - с хита Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза".

- Наталья записала песню в новой аранжировке, и это был потрясающий номер! - говорит Юлия Голубева, генеральный директор холдинга Krutoy Media, в который помимо Love Radio входят "Радио Дача", "Русский Хит", "Восток FM, "Такси FM" и "Весна FM". Юлия, некогда ведущая музыкальных радио- и телепрограмм, в 1999 году стала во главе Love Radio и сейчас продолжает руководить холдингом.

20 лет назад вы, наверняка, не представляли, на какую аудиторию будет работать станция. Но знали главную идею Love Radio.

Юлия Голубева: Да. И эта идея в том, чтобы на этой волне слушатель чувствовал и понимал, что именно здесь он находит те звуки, которые настраивают его на романтический лад. Дают ему прекрасный фон для красок, которыми насыщено и слово Love в названии радиостанции, и огромное количество песен о любви.

Идея не изменилась?

Юлия Голубева: Идея осталась. Благодаря ей мы сразу же стали уникальными, и нашли свое место и в сердцах аудитории, и в кейсах для рекламных клиентов, и в рейтинге радиостанций. Но если сравнить Love Radio 20 лет назад и сегодня - это две разные радиостанции и по музыке, и по эмоциям, изменилась и целевая аудитория. География вещания Love Radio активно расширяется, как и всего холдинга в целом. Сегодня сеть охватывает более 1800 городов по всей России и в ближнем зарубежье.

Другими стали и технологии...

Юлия Голубева: Современные digital-технологии предъявляют все более высокие требования к разнообразию каналов доставки и площадок, качеству контента. Сегодня успех радиостанции в значительной степени зависит от того, насколько удается интегрировать его туда, где есть твоя аудитория. Love Radio, например, первая российская радиостанция, которая стала куратором музыкального сервиса Apple Music. Наш сайт по популярности лидирует среди сайтов всех музыкальных российских радиостанций в Рамблер ТОП-100.

Сегодня 50 процентов эфира Love Radio - отечественные исполнители

А что касается соцсетей?

Юлия Голубева: Наши радиостанции широко представлены в социальных сетях и находят в каждой свою целевую аудиторию. Например, Love Radio, как более молодежный формат, сейчас активно развивается в Tik Tok, "ВКонтакте", Instagram, YouTube. Во время уик-энда Big Love Show наши подписчики в Instagram могли "следить" за событиями практически в режиме реального времени. В "ВКонтакте" мы попробовали формат текстовой трансляции, в которой мы выкладывали все свежие видео, фото, новости с площадок. Ведущие шоу "Красавцы" при этом снимали свой видеоблог. Все самые яркие моменты Big Love Show есть на YouTube.

Интересы аудитории меняются в какую сторону?

Юлия Голубева: В сторону интереса к современной российской музыке. Сегодня практически 50 процентов эфира Love Radio - отечественные исполнители.

Но Krutoy Media - это ведь не только Love Radio.

Юлия Голубева: Вторая наша крупная радиостанция - "Радио Дача" - создавалась как душевная, народная, с песнями, которые люди с удовольствием поют в караоке, в кругу семьи, друзей. У слушателей "Радио Дача" годами не меняются предпочтения. У нас есть еженедельная рубрика "Хит-парад караоке", основанная на данных от караоке-клубов. Так вот, как пели 10 лет назад Лепса, Успенскую и Аллегрову, так до сих пор и поют. Сейчас в этом хит-параде периодически появляются: Наргиз Закирова, Полина Гагарина, Дима Билан, Светлана Лобода. Кстати, фокус-группы показывают, что новые слушатели "Радио Дача" - это женщины в возрасте 35-40 лет. То есть как раз они 10 лет назад ходили в клубы и слушали Love Radio!

В названии холдинга - одна из самых громких фамилий в нашей музыке. К чему вас это обязывает?

Юлия Голубева: Обязывает быть крутыми, круче всех. Творческого взаимодействия с основателем Love Radio Игорем Крутым, сейчас, к сожалению, почти не происходит. С другой стороны, Игорь Крутой является одним из учредителей, членом Совета директоров радиостанции "Русский Хит", и в части развития этого проекта мы взаимодействуем довольно плотно. Кроме того, мы поддерживаем его проекты. Вообще с акционерами нам очень повезло. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения нашего основного акционера Михаила Гуцериева, творческие таланты и многогранность личности которого обогащают меня лично, наши радиостанции и дают возможность нестандартного развития и нестандартной реализации задач.