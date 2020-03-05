Тwitter и Microsoft рекомендовали сотрудникам работать из дома, а Google отменяет конференции. "Яндекс" и Mail.ru Group отменили командировки в Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Сингапур и Японию. "Лаборатория Касперского" перевела сотрудников в Китае на работу из дома, а в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона установила гибкий график. Райффайзенбанк, Росбанк и ВТБ настоятельно рекомендуют сотрудникам оставаться дома при любых признаках простуды.

"Вирусные инфекции, как ни странно, действительно могут подстегнуть рост числа работников, которые имеют возможность трудиться вне офиса. Офисная организация труда относится к индустриальному типу, когда все сотрудники приходят в одно место в одно и то же время и уходят тоже одновременно, - говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. - При современных системах коммуникаций в этом большой необходимости нет".

Популярность удаленной работы из-за вируса резко возросла. По данным Superjob, в феврале функцией "Работа рядом с домом" интересовались в среднем в 2,3 раза чаще, а спрос на удаленку вырос в 1,6 раза.

Работать вне офиса сегодня могут почти все его сотрудники: от бухгалтеров и программистов до менеджеров по продажам и журналистов. Именно их работодатели и будут переводить "на удаленку" в первую очередь.

В статье 312.1 Трудового кодекса прописаны общие положения о дистанционной работе. "На таких сотрудников также распространяются нормы трудового законодательства. Некоторые оформляют таких сотрудников по договору гражданско-правового характера, но это такое же нарушение при наличии трудовых отношений, как если бы работник находился в офисе, - говорит Дмитрий Лесняк, руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Form. - Перевод на удаленную работу не может быть основанием для снижения заработной платы, если работник выполняет тот же объем обязанностей".

ИТ-гиганты уже откликнулись на то, что большинство компаний переходит на удаленный режим работы, и готовы бесплатно предоставить доступ к своим сервисам для видеоконференций. Так, с 10 марта Microsoft на полгода добавит видеосвязь в бесплатную версию Teams - приложения, которое позволяет сотрудникам общаться друг с другом. Ранее бесплатный доступ к Teams был доступен только жителям Китая. Google предоставит бесплатный доступ до 1 июля к расширенным функциям для проведения встреч с друзьями и знакомыми (Hangouts Meet) всем клиентам G Suite и G Suite for Education по всему миру.

По данным аналитиков, в феврале спрос на удаленную работу вырос в 1,6 раза

Эпидемия коронавируса бьет по экономике, телеком-сети становятся преимущественным способом общения, потому что позволяют выполнять часть работы, но она связана с офисными делами, когда человеку не обязательно присутствовать где-то: это не производство, не станок, не больница, отмечает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. "От телекома зависит многое, но запас прочности есть, поэтому все будет работать, сети не будут падать - во всяком случае, если мы говорим про Россию и другие развитые страны. Есть проблема с оборудованием, потому что многие люди сегодня начинают закупать оборудование для телеконференций. Тот же Китай работает не в полную силу, и исходя из этого есть проблемы, но они не такие большие, как можно было бы предположить".

Сегодня любой телефон имеет камеру, возможность подключения к видеоконференции, поэтому люди будут работать удаленно. "С этим нет проблем, - добавляет аналитик, - основной недостаток - переформатирование отношений, дистанционная работа. Проверять ее сложно. Переходный период к постиндустриальной экономике займет как минимум полгода-год и это, увы, реальность".

Но коронавирус уже резко изменил поведение потребителей по всему миру и в первую очередь в Китае. "Мы фиксируем взрывной рост спроса на дистанционные услуги и сопутствующие сервисы. Но важнее не динамика и даже не появление новых сервисов, а пользовательский опыт, в том числе корпоративный, - отмечает Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech.mail.ru. - Несмотря на всеобщую диджитализацию, в последние годы оставалось немало сторонников старых сложившихся методов и практик как среди обычных потребителей, так и среди компаний. Для них переход в новую реальность был чем-то пугающим и слишком затратным, а потенциальная выгода неочевидной. Ситуация с вирусом стала тем толчком, который практически всех заставил так или иначе думать и заниматься онлайн-услугами и всем, что с ними связано".

С точки зрения бизнеса коронавирус ударил по многим очень болезненно, но стал необходимым для трансформации. "Наш мир прямо сейчас благодаря эпидемии в рекордные сроки стал гораздо более диджитальным. Пока это еще не все осознают, но драматические изменения уже начались, и все произойдет очень быстро,- прогнозирует Рябинин. - Параллельно есть еще одна тенденция: потребление становится менее мобильным. Например, динамика в продажах смартфонов замедлилась, а телевизоры, наоборот, стали покупать чаще. Спрос на онлайн-обучение, популярность гейминга, стриминга и всего, что связано с видео, быстро растет. Это наша новая реальность с повсеместным онлайном и видео на всех платформах. Победят в ней те, кто сможет предложить соответствующие новому времени продукты. В первую очередь большое будущее у экосистем, в которых комфортно потреблять любые услуги, не выходя из дома".

Локомотивом этого тренда уже становится Китай, но в полную силу переход начнется после активного развертывания сетей 5G.

Чтобы не отправлять сотрудников в вынужденный отпуск, многие компании переводят их на удаленную работу вне офиса. Фото: Gettyimages

А как у них

За парты сели дома

Поскольку учебные заведения по всему Китаю закрылись на неопределенный срок из-за коронавируса, школьники и студенты переходят на обучение онлайн. "Посещение уроков остановлено, но обучение не прекращается", - заявило Министерство образования КНР. Ведомство уже организовало 24 тысячи бесплатных онлайн-курсов на 22 веб-платформах. Также на национальную образовательную веб-платформу были загружены курсы К-12 (название китайской системы образования, от детского сада до выпуска из школы). На сегодня дистанционное обучение действует более чем в 300 городах Поднебесной. Онлайн-обучение стартовало в Китае еще в начале февраля, когда стало понятным, что рассчитывать на быстрое завершение вспышки коронавируса не приходится. Тогда 600 тысяч учителей по всей стране ознакомились с коммуникационным приложением DingTalk, через которое сейчас учатся миллионы школьников и студентов. Только в Ухани, более 700 тысяч учащихся пользуются этим приложением.

При этом школы не ограничиваются только обучением. Они рассылают письма родителям с напоминанием о необходимости соблюдать требования гигиены, в частности чаще мыть руки.

В провинции Гуандун на юге страны власти раздали бедным семьям более девяти тысяч планшетов, чтобы школьники могли продолжать обучение. Вообще, после закрытия школ выяснилось, что пока в городах Китая технологии развиваются изумляющими весь мир темпами, в бедных районах иногда даже нет интернета. Так, сейчас стала широко известной история студентки из Тибетского автономного района, которая каждый день тратила по два часа, чтобы подняться на гору, где ее смартфон ловил сигнал и она могла присоединиться к онлайн-уроку.

Между тем приближается время поступления школьников в вузы (начало июня). Образование в Китае - одно из самых важных дел в жизни, поэтому вступительным экзаменам уделяется огромное внимание. С 3 марта в Пекине 50 тысяч школьников начали сдавать пробный экзамен онлайн. Учителя во время 150-минутного теста наблюдали за всеми абитуриентами через видеокамеры.

Что интересно, всплеск онлайн-обучения привел к росту благосостояния владельцев компаний, работающих в этой сфере. Например, стоимость акций TAL Education, сотрудничающей с более чем 300 государственными школами в Китае, на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 20 процентов в течение февраля благодаря благоприятным перспективам онлайн-образования.

В настоящее время власти КНР стараются понять, как скоро можно будет вернуть учащихся в школы и вузы. В провинции Гуйчжоу на юго-западе страны решили с 16 марта возобновить очные занятия для школьников 9-х и 12-х классов, потому что первым надо сдавать экзамены для перехода в старшую школу, а вторым - поступать в вузы. Но каждый регион должен сам оценить опасность заражения и определять сроки возвращения к учебе, исходя из этого.

В Южной Корее активизация коронавируса COVID-19 пришлась на период, когда стали подходить к концу каникулы и должен был начаться новый учебный год, который в стране стартует 2 марта. Однако впервые в истории Южной Кореи начало учебного года было отложено сначала на неделю, а затем в связи с усилением инфекции еще на полмесяца. То есть в настоящий момент официальное начало учебного года для детских садов и всех школ запланировано на 23 марта. Что касается вузов, то у них больше самостоятельности в этом вопросе. Однако университеты также пошли на перенос начала учебы. Что касается Тэгу и провинции Северная Кенсан на юго-востоке страны, где расположен главный очаг вируса и где проживают почти 90 процентов больных, то там учебный год отложен на неопределенный срок.

Практически то же самое произошло и на очень распространенных в Корее дополнительных образовательных курсах, которые посещают практически все школьники Кореи после окончания обычных занятий. Там тоже лекции и уроки пришлось отложить. Родители же не знают, что делать, так как далеко не все могут позволить себе все это время оставаться дома. Правительство Кореи как может пытается помочь родителям справиться со сложностями. Чиновники обратились к работодателям с просьбой предоставить максимум возможностей для работы удаленно - из дома. Запланирована также выдача субсидий и прочие виды материальной помощи.

Другим востребованным способом решения проблемы стал перевод обучения на режим онлайн. Эту схему стали применять в некоторых школах, а также университетах, хотя не так уж и часто. А вот частные образовательные курсы Кореи, которые ищут разные пути смягчения экономического удара, наносимого кризисом, самым активным образом стали внедрять онлайн-версию занятий. Как отметил директор сети образовательных центров Кореи "Кипхын Сэнгак" Чан Чжэ Чжун, "мы начали вести онлайн-обучение именно с планового начала учебного года - со 2 марта. Согласно первым отзывам, все - как сами учащиеся, так и родители - очень довольны нововведением, так как оно позволяет не тратить время зря. Что касается посещаемости, то она практически такая же, как при обычном методе - 98 процентов наших учащихся участвуют в этих занятиях". Директор Чан также добавил, что они также пошли на значительные скидки при оплате подобных занятий.

На территории Апеннин в связи со вспышкой коронавируса Совет министров Италии объявил о временном закрытии школ, университетов, детсадов и яслей по всей стране. Принудительные каникулы будут длиться вплоть до середины марта. Несмотря на то что школы на севере страны закрыты уже вторую неделю подряд, решение о тотальной блокировке учебного процесса рождалось в муках. Новость о введении запрета просочилась в прессу еще во вторник днем, а подтверждение из уст министра образования Лючии Адзолины прозвучало лишь вечером.

"Правительству было непросто принять это постановление, но, выслушав мнение членов технического и медицинского комитетов, мы решили приостановить преподавательскую деятельность с 5 до 15 марта включительно", - пояснила Адзолина, пообещав организовать дистанционное обучение для учащихся.

Вопреки словам министра, существует реальная угроза, что в стране в конечном итоге придется продлить учебный год. Дело в том, что специальной программой по онлайн-обучению, которая была разработана министерством образования на фоне распространения вируса, на данный момент владеет лишь малая доля преподавательского состава. Оставшиеся вынуждены в срочном порядке записываться на обучающие курсы. В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что дети вышли в среду из школ без учебников, без домашнего задания и без четкого понимания того, как будет выстроен учебный процесс в удаленном режиме.

Новость о закрытии учебных заведений застала итальянцев врасплох. Далеко не у всех семей есть возможность задействовать бабушек и дедушек или нанять нянь. В настоящий момент власти заняты разработкой нормативного акта, согласно которому одному из родителей несовершеннолетних детей будет позволено без финансовых потерь отсутствовать на работе в течение двух недель, чтобы он мог находиться дома вместе с ребенком. Кроме того, рассматривается вариант об оказании семьям материальной поддержки в виде ваучера для оплаты услуг бэби-ситтера.

Подготовили Олег Кирьянов (Сеул), Нива Миракян (Рим), Константин Волков